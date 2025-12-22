اجرای طرح مشترک کاهش هدر رفت آب در ۱۰ روستای گرمسار

منصور کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه مدون شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در زمینه کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های توزیع سراسر استان سمنان خبر داد.

وی افزود: اصلاح شبکه و شناسایی نقاط آسیب پذیر با هدف تقویت آنها و کاهش هدر رفت آب در شبکه توزیع از محورهای برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان سمنان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان گفت: پیشنهادی از سوی مسئولان شهرستان گرمسار مطرح شده که در ده روستا که نقاط حادثه خیز و هدر رفت بسیار زیادی دارند، با کمک شرکت آبفا و نظارت فرمانداری و کمک دهیاری‌ها بخشی از لوله و مصالح تأمین شود.

کشاورزیان با بیان اینکه در این تفاهم نامه مقرر شده تا دهیاری‌ها در بخش اجرای طرح کمک یار باشند، ابراز کرد: هدف از اجرای این طرح مشترک کاهش هدر رفت آب در روستاهای ده گانه شهرستان گرمسار است و همچنین این موضوع که بتوانیم کیفیت آب رسانی بهتری را هم داشته باشیم.