۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

اجرای طرح مشترک کاهش هدر رفت آب در ۱۰ روستای گرمسار

گرمسار - مدیرعامل آب و فاضلاب استان سمنان از اجرای طرحی مشترک برای کاهش هدر رفت آب در ۱۰ روستای شهرستان گرمسار خبر داد.

منصور کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه مدون شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در زمینه کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های توزیع سراسر استان سمنان خبر داد.

وی افزود: اصلاح شبکه و شناسایی نقاط آسیب پذیر با هدف تقویت آنها و کاهش هدر رفت آب در شبکه توزیع از محورهای برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان سمنان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان گفت: پیشنهادی از سوی مسئولان شهرستان گرمسار مطرح شده که در ده روستا که نقاط حادثه خیز و هدر رفت بسیار زیادی دارند، با کمک شرکت آبفا و نظارت فرمانداری و کمک دهیاری‌ها بخشی از لوله و مصالح تأمین شود.

کشاورزیان با بیان اینکه در این تفاهم نامه مقرر شده تا دهیاری‌ها در بخش اجرای طرح کمک یار باشند، ابراز کرد: هدف از اجرای این طرح مشترک کاهش هدر رفت آب در روستاهای ده گانه شهرستان گرمسار است و همچنین این موضوع که بتوانیم کیفیت آب رسانی بهتری را هم داشته باشیم.

کد خبر 6698346

