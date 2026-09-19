ایستادگی و مقاومت مسیر عبور از پیچ تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین جناسمی پیش از ظهر شنبه در نشست تخصصی با بسیج اقشار شهرستان بابل، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس اظهار کرد: شهدا از جان و مال و ناموس خود گذشتند تا انقلاب اسلامی به دست نسل‌های امروز برسد و وظیفه ماست که با همان روحیه جهادی در عرصه‌های مختلف به ویژه جهاد اقتصادی حضور داشته باشیم.

وی با اشاره به گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه افزود: امروز آثار و برکات انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود و ملت‌هایی که در برابر ظلم و استکبار ایستادگی می‌کنند، از فرهنگ مقاومت الهام گرفته‌اند.

فرمانده سپاه بابل با بیان اینکه دشمنان در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی تصور می‌کردند نظام جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد، تصریح کرد: برخلاف محاسبات دشمنان، جمهوری اسلامی امروز به یکی از بازیگران مؤثر در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است.

جناسمی ادامه داد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده و تجربه این سال‌ها نشان داده است که مقاومت و ایستادگی، یکی از مهم‌ترین عوامل عبور از فشارها و بحران‌ها است.

وی با اشاره به نقش دفاع مقدس در انتقال فرهنگ مقاومت گفت: دفاع مقدس تنها یک دوره تاریخی از جنگ تحمیلی نبود، بلکه به مکتبی برای تربیت نیروهای مؤمن و مقاوم تبدیل شد و فرهنگ ایستادگی را به نسل‌های مختلف منتقل کرد.

فرمانده سپاه بابل همچنین بر ضرورت تقویت نگاه مدیریتی در تراز ظرفیت‌های کشور تأکید کرد و گفت: مسئولان باید توانمندی‌های کشور و مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی را به درستی بشناسند و ظرفیت‌های موجود را برای حل مسائل مردم و پیشبرد اهداف کشور به کار گیرند.

جناسمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل مردم اظهار کرد: خدمت‌رسانی باید از حالت اداری و صرفاً پشت میز خارج شود و مسئولان باید در میدان حضور داشته باشند و مشکلات مردم را از نزدیک دنبال کنند.

وی افزود: مسئولان نباید منتظر باشند مردم برای بیان مشکلات به سراغ آنها بیایند، بلکه مدیران و مسئولان باید با حضور در میان مردم، مسائل را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

فرمانده سپاه بابل خاطرنشان کرد: تقویت روحیه جهادی، مردم‌داری و خدمت صادقانه می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند و باید این فرهنگ در مجموعه‌های مدیریتی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.