به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین جناسمی عصر چهارشنبه در رزمایش بزرگ «اقتدار ملی جانفدا امام رضایی» با قدردانی از مشارکت گسترده نیروهای مردمی و مسئولان، این حضور را نشانهای از انسجام و آمادگی ملی دانست.
سرهنگ جناسمی با تبریک ایام و تقدیر از تمامی دستاندرکاران برگزاری این رزمایش اظهار کرد: از تلاش همه عزیزانی که در این برنامه نقشآفرینی کردند صمیمانه تشکر میکنم و دست تمامی خدمتگزاران نظام از هر قشری که در قالب بسیج فعالیت دارند را میبوسم و از خداوند متعال میخواهیم ما را با آنان محشور کند.
وی با اشاره به همراهی مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در کنار مردم افزود: حضور مسئولان در کنار مردم، نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی و افزایش همدلی اجتماعی دارد.
فرمانده سپاه بابل با تأکید بر حضور گسترده مردم در برنامههای شبانه تصریح کرد: حضور مردم در «شبهای اقتدار» بار دیگر نشان داد که ملت ایران همواره پشتوانه اصلی نظام و رهبری هستند و این حضور پرشور، موجب نگرانی و هراس دشمنان شده است.
جناسمی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با فشارهای مختلف میتوانند ملت ایران را دچار تزلزل کنند، اما مردم با بصیرت و پایبندی به ارزشها، تمامی این توطئهها را خنثی کردهاند.
وی با اشاره به تداوم این اجتماعات مردمی خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامهها که اکنون به پنجاهوششمین شب رسیده، بیانگر اتحاد، استواری و یکپارچگی ملت در حمایت از ارزشها، نیروهای مسلح و رهبری است.
فرمانده سپاه بابل همچنین تأکید کرد: این اجتماعات و رزمایشها جلوهای روشن از وحدت ملی است و فریاد مردم در میدانها، پشتوانهای مهم برای رزمندگان و تقویتکننده جایگاه کشور در عرصههای مختلف به شمار میرود.
