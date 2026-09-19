دستگیری ۲۶ سارق در ۴ عملیات پلیسی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز، پیش از ظهر شنبه در نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی استان اظهار کرد: همکاران پلیس آگاهی در چند روز گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و تلاش‌های شبانه‌روزی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای چهار باند سرقت شدند.

وی افزود: دو باند از این مجموعه در زمینه سرقت منزل فعالیت داشتند که یکی از آنها هفت عضو و باند دیگر ۱۱ عضو داشت و اعضای این دو باند تاکنون به بیش از ۵۰ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی البرز با اشاره به کشف اموال مسروقه بیان کرد: بخشی از اموال سرقتی از این سارقان کشف و ضبط شده و مالباختگان نیز شناسایی شده‌اند تا اموال مکشوفه در اختیار آنان قرار گیرد.

موبایل‌قاپی با ۳۰ فقره سرقت

سردار القاصی‌مهر ادامه داد: یکی دیگر از باندهای شناسایی‌شده در زمینه موبایل‌قاپی فعالیت می‌کرد که اعضای آن یک گروه سه‌نفره بودند.

وی گفت: اعضای این باند تاکنون به بیش از ۳۰ فقره موبایل‌قاپی اعتراف کرده‌اند و اموال سرقتی نیز شناسایی شده است که پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل خواهد شد.

کشف ۱۵ خودروی سرقتی

فرمانده انتظامی استان البرز همچنین از شناسایی یک باند سارقان خودرو خبر داد و افزود: تاکنون ۱۵ دستگاه خودروی سرقتی از این باند کشف شده و مالباختگان نیز شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به مجموع عملیات‌های اخیر پلیس آگاهی گفت: در این اقدامات در مجموع بیش از ۲۶ نفر از سارقان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

برخورد با سارقان و مالخرها در اولویت پلیس

سردار القاصی‌مهر با تأکید بر اینکه برخورد با سارقان و مالخرها از اولویت‌های پلیس است، اظهار کرد: مجموعه انتظامی استان با هماهنگی و پشتیبانی دستگاه قضائی، برخورد جدی با سارقان و مالخرها را در دستور کار دارد.

وی تأکید کرد: پلیس تلاش می‌کند با اقدامات قاطع، فضا را برای فعالیت سارقان ناامن کند و اجازه ندهد مجرمان، میدان را برای ارتکاب سرقت امن ببینند.

مردم اطلاعات سرقت‌ها را به پلیس اطلاع دهند

فرمانده انتظامی البرز از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت سارقان و افراد مشکوک را در اختیار پلیس قرار دهند.

سردار القاصی‌مهر گفت: شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ یا مراجعه به مراکز انتظامی محل سکونت خود به پلیس اعلام کنند و همکاران انتظامی در کوتاه‌ترین زمان موضوع را بررسی خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه شهروندان به نکات ایمنی تأکید کرد و افزود: مردم باید در حفظ و نگهداری اموال خود، چه در منزل و چه در خودرو، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رعایت اصول حفاظت فیزیکی منزل و استفاده از تمهیدات مناسب برای پیشگیری از سرقت خودرو می‌تواند زمینه سوءاستفاده سارقان را کاهش دهد.

سردار القاصی‌مهر ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و رعایت توصیه‌های پلیس، شاهد کاهش سرقت‌های منزل، خودرو و سایر جرایم مشابه در استان البرز باشیم.