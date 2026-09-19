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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

دستگیری ۲۶ سارق در ۴ عملیات پلیسی البرز

دستگیری ۲۶ سارق در ۴ عملیات پلیسی البرز

کرج - فرمانده انتظامی البرز گفت: در عملیات‌های اخیر پلیس آگاهی البرز، چهار باند سرقت منهدم و بیش از ۲۶ سارق دستگیر شدند و بخشی از اموال مسروقه نیز کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز، پیش از ظهر شنبه در نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی استان اظهار کرد: همکاران پلیس آگاهی در چند روز گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و تلاش‌های شبانه‌روزی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای چهار باند سرقت شدند.

وی افزود: دو باند از این مجموعه در زمینه سرقت منزل فعالیت داشتند که یکی از آنها هفت عضو و باند دیگر ۱۱ عضو داشت و اعضای این دو باند تاکنون به بیش از ۵۰ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی البرز با اشاره به کشف اموال مسروقه بیان کرد: بخشی از اموال سرقتی از این سارقان کشف و ضبط شده و مالباختگان نیز شناسایی شده‌اند تا اموال مکشوفه در اختیار آنان قرار گیرد.

موبایل‌قاپی با ۳۰ فقره سرقت

دستگیری ۲۶ سارق در ۴ عملیات پلیسی البرز

سردار القاصی‌مهر ادامه داد: یکی دیگر از باندهای شناسایی‌شده در زمینه موبایل‌قاپی فعالیت می‌کرد که اعضای آن یک گروه سه‌نفره بودند.

وی گفت: اعضای این باند تاکنون به بیش از ۳۰ فقره موبایل‌قاپی اعتراف کرده‌اند و اموال سرقتی نیز شناسایی شده است که پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل خواهد شد.

کشف ۱۵ خودروی سرقتی

دستگیری ۲۶ سارق در ۴ عملیات پلیسی البرز

فرمانده انتظامی استان البرز همچنین از شناسایی یک باند سارقان خودرو خبر داد و افزود: تاکنون ۱۵ دستگاه خودروی سرقتی از این باند کشف شده و مالباختگان نیز شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به مجموع عملیات‌های اخیر پلیس آگاهی گفت: در این اقدامات در مجموع بیش از ۲۶ نفر از سارقان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

برخورد با سارقان و مالخرها در اولویت پلیس

دستگیری ۲۶ سارق در ۴ عملیات پلیسی البرز

سردار القاصی‌مهر با تأکید بر اینکه برخورد با سارقان و مالخرها از اولویت‌های پلیس است، اظهار کرد: مجموعه انتظامی استان با هماهنگی و پشتیبانی دستگاه قضائی، برخورد جدی با سارقان و مالخرها را در دستور کار دارد.

وی تأکید کرد: پلیس تلاش می‌کند با اقدامات قاطع، فضا را برای فعالیت سارقان ناامن کند و اجازه ندهد مجرمان، میدان را برای ارتکاب سرقت امن ببینند.

مردم اطلاعات سرقت‌ها را به پلیس اطلاع دهند

فرمانده انتظامی البرز از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت سارقان و افراد مشکوک را در اختیار پلیس قرار دهند.

سردار القاصی‌مهر گفت: شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ یا مراجعه به مراکز انتظامی محل سکونت خود به پلیس اعلام کنند و همکاران انتظامی در کوتاه‌ترین زمان موضوع را بررسی خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه شهروندان به نکات ایمنی تأکید کرد و افزود: مردم باید در حفظ و نگهداری اموال خود، چه در منزل و چه در خودرو، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

دستگیری ۲۶ سارق در ۴ عملیات پلیسی البرز

وی همچنین خاطرنشان کرد: رعایت اصول حفاظت فیزیکی منزل و استفاده از تمهیدات مناسب برای پیشگیری از سرقت خودرو می‌تواند زمینه سوءاستفاده سارقان را کاهش دهد.

سردار القاصی‌مهر ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و رعایت توصیه‌های پلیس، شاهد کاهش سرقت‌های منزل، خودرو و سایر جرایم مشابه در استان البرز باشیم.

کد مطلب 6951366

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