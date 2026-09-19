حمله گسترده به سامانه انتخاباتی مسکو؛ثبت بیش از ۲میلیون رأی الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الا پامفیلووا، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه روز شنبه اعلام کرد سامانه انتخاباتی مسکو طی شب گذشته هدف یک حمله خارجی گسترده و شدید قرار گرفته و این حملات همچنان ادامه دارد.
پامفیلووا گفت این حمله از نظر شدت و گستردگی قابل توجه بوده است، اما تمامی حملات دفع شدهاند و کارشناسان فنی و برگزارکنندگان انتخابات کنترل کامل اوضاع را در اختیار دارند.
او تأکید کرد رأیگیری الکترونیکی از راه دور در مسکو طبق روال عادی ادامه دارد و زیرساخت امنیتی سامانه به گونهای طراحی شده است که امکان تداوم فعالیت آن در طول فرآیند رأیگیری فراهم باشد.
این حملات همزمان با برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس دومای روسیه انجام شده است. رأیگیری در این انتخابات از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ادامه دارد و رأیدهندگان در مسکو و برخی مناطق دیگر میتوانند به صورت الکترونیکی نیز رأی خود را ثبت کنند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی مقامهای انتخاباتی مسکو، در ۲۴ ساعت نخست بیش از ۲.۲ میلیون نفر در این شهر از سامانه رأیگیری الکترونیکی استفاده کردند و حدود ۲.۱۸ میلیون رأی به ثبت رسید. همچنین حدود ۱۰۰ هزار رأی طی ساعات شب ثبت شده است.
انتخابات امسال در ۳۹ منطقه روسیه برای تعیین نمایندگان مجالس محلی نیز برگزار میشود و در هشت منطقه، انتخابات مستقیم برای تعیین مقامهای محلی در جریان است. در مجموع، هزاران کرسی در سطوح مختلف انتخاباتی برای رأیگیری تعیین شده است.
پامفیلووا درباره عامل یا منشأ حمله به سامانه انتخاباتی مسکو جزئیاتی ارائه نکرد و مشخص نکرد چه گروه یا کشوری در پشت این حملات قرار دارد.
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