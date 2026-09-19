به گزارش خبرنگار مهر، آزمون صلاحیت حرفه‌ای مشاوران کسب و کار در سال ۱۴۰۵ در صبح روز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون ساعت ۸:۰۰ آغاز و درب‌های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۰۷:۳۰ بسته خواهد شد، لذا متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

الف- نحوه و زمان تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت‌ شرکت در آزمون‌ از روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

لذا متقاضیان‌ آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به تارنمای مذکور مراجعه و با وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده، کد پیگیری ثبت‌نام و کد ملی) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت لازم است مطابق بند «ب» و به حوزه‌ رفع نقص مندرج در بند «ج» این اطلاعیه مراجعه کنند.

ب‌- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، لازم است متقاضیان به شرح زیر اقدام کنند:

۱ـ با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج درکارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

۲- چنانچه به بندهای (تاریخ فارغ‌التحصیلی، مقطع تحصیلی و عنوان رشته تحصیلی) معترض هستید می‌توانید حداکثر تا تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۵ درخواست خود از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی به نشانی: Request.sanjesh.org ارسال کنید.

۳- درصورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید طبق توضیحات مندرج در بند «ج» ضروری است با همراه داشتن کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار در روز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ بر اساس جدول شماره (۲) اطلاعیه پرینت کارت به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید. در غیر این‌صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

۳-۱- چنانچه نسبت به بندهای جنس، معلولیت و شدت معترض هستید.

تذکر مهم: متقاضیانی که معلولیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، برای اعمال بند معلولیت لازم است فرم تأیید معلولیت خود را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و در تاریخ مذکور به واحد رفع نقص مراجعه کنند.

۳-۲- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید، موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۳-۳- چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

۴- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

ج- آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

نماینده سازمان سنجش در روز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در واحد رفع نقص در دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره به آدرس تهران، میدان فردوسی، به سمت انقلاب، بن بست شاهرود به منظور بررسی و پاسخ‌گویی به مواردی که در توضیحات فوق اشاره شده، مستقر خواهد شد.

د- یادآوری‌های مهم‌

۱– برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

تذکر مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- درب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) صبح آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه‌بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند « ﻫ» آمده است، رفتار خواهد شد.

۵- لازم به تأکید است، همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «ﻫ» آمده است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

۶- خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۷- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

۹- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.

۱۰– حوزه برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

۱۱- در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای متقاضیان، لازم است حداکثر تا تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۵ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش مکاتبه کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

ه‍- قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری و مواد مربوط به تخلفات و جرایم در این قانون در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است و داوطلبان باید آن را مطالعه کنند.