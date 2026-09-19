محورهای رایزنی وزیر دفاع آفریقای جنوبی با مقام امنیتی عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق(نینا)، قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق در راستای پاسخ به دعوت رسمی انجام شده برای مشارکت در نمایشگاه صنایع دفاعی در آفریقای جنوبی، که با حضور تعدادی از هیئتهای رسمی و شرکتهای جهانی متخصص در زمینه صنایع دفاعی در این کشور برگزار میشود، به آفریقای جنوبی سفر کرد.
در ابتدای این سفر، العبودی با آنجی موتشکاگا، وزیر دفاع آفریقای جنوبی دیدار کرد.
در این دیدار شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک و راههای تقویت دوستی و همکاری میان دو کشور به ویژه در زمینههای امنیتی و دفاعی در راستای خدمت به منافع مشترک دو کشور و دو ملت دوست مورد بررسی قرار گرفت.
وی در حاشیه فعالیتهای نمایشگاه با شماری از مقامات و نمایندگان هیئتهای شرکت کننده درباره افقهای همکاری و تبادل تجربهها و راههای توسعه روابط دوجانبه در زمینههای دارای اهمیت مشترک گفتگو کرد.
این سفر در چارچوب تقویت روابط عراق با کشورهای دوست و توسعه حوزههای همکاری و هماهنگی امنیتی و دفاعی در راستای کمک به توسعه شراکتها و تبادل تجربهها صورت گرفته است.
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