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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

وحید رهبانی و وحید آقاپور به تماشاخانه ایران‌شهر می‌آیند

وحید رهبانی و وحید آقاپور به تماشاخانه ایران‌شهر می‌آیند

نمایش «عشق‌های زودگذرِ ماندگار» به کارگردانی وحید منتظری از ۸ مهر در تماشاخانه‌ ایران‌شهر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، «عشق‌های زودگذرِ ماندگار» نوشته‌ و کارگردانی وحید منتظری و تهیه‌کنندگی سجاد پهلوان‌زاده از یکشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده کرمانی اجراهای خود را آغاز می‌کند.

وحید رهبانی، وحید آقاپور، سعید زارعی، فاطیما بهارمست، سحر لطفی، نیما سیاری و الهام شفیعی، بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «کاوه و کیوان، ۲ برادر که هر ۲ کارگردان سینما هستند، با ورود نینا زندگی‌شان دگرگون می‌شود.»

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید اینترنتی بلیت‌های این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6951463

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