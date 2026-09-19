به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، «عشقهای زودگذرِ ماندگار» نوشته و کارگردانی وحید منتظری و تهیهکنندگی سجاد پهلوانزاده از یکشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده کرمانی اجراهای خود را آغاز میکند.
وحید رهبانی، وحید آقاپور، سعید زارعی، فاطیما بهارمست، سحر لطفی، نیما سیاری و الهام شفیعی، بازیگران این اثر نمایشی هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «کاوه و کیوان، ۲ برادر که هر ۲ کارگردان سینما هستند، با ورود نینا زندگیشان دگرگون میشود.»
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید اینترنتی بلیتهای این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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