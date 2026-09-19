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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

کاروان ورزش ایران در حالی در مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازی های اسیایی رژه رفت که بانوان محجبه کشورمان حضور پررنگی در این بخش از مراسم داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های اسیایی امروز (شنبه ۲۸ شهریور) با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در ژاپن آغاز شد.

رژه ورزشکاران کاروان ورزش کشورهای شرکت کننده در این دوره بازی ها، بخش اصلی مراسم افتتاحیه بود که با رژه کاروان افغانستان آغاز شد و با رژه کاروان دیگر کشورها و از جمله ژاپن میزبان که بزرگترین کاروان را در رژه در اختیار داشت، ادامه پیدا کرد.

کاروان ورزش ایران که با نام «فرشته های میناب» در بازی های آسیایی حاضر شده است با حضور اصغر رحیمی سرپرست کاروان در مراسم افتتاحیه رژه رفت. فاضل اتراچالی کاپیتان تیم ملی کبدی و رکوردار ۵ دوره حضور در بازی‌های آسیایی همراه با زهرا کیانی که ۲ مدال نقره بازی‌های آسیایی جاکارتا و هانگژو را در کارنامه دارد، پرچمدارن ایران در این مراسم بودند.

در ادامه تصاویری از رژه کاروان ورزش ایران در مراسم افتتاحیه را می بینید:

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

تصاویری از رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه؛ حضور پررنگ بانوان

کد مطلب 6951500

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