سقوط دو کارگر در چاه ۱۱ متری در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی اظهار کرد: پیش از ظهر شنبه یک کارگر حدوداً ۲۵ ساله و همکار وی در محل عملیات گودبرداری در یک ساختمان در حال ساخت، به داخل چاهی به عمق حدود ۱۱ متر سقوط می کنند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد افزود: این حادثه در کوی امیر، رخ داد و پیش از رسیدن نیروهای امدادی، این دو نفر، از چاه خارج شده بودند.

وی ادامه داد: نیروهای نجات از ایستگاه‌های ۴۳ و ۳ در محل حاضر شده و با انجام عملیات تخصصی، یکی از این افراد را که دچار جراحاتی شده بود به محل امن منتقل و تحویل عوامل اورژانس دادند.

اسدی بیان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.