به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ستاره شناس فیلمساز گیلانی برنده جایزه تقدیر بخش «آفرینش» از پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «بهترین فیلم‌های کوتاه» ۲۰۲۶ شد که در کالیفرنیا برگزار می‌شود.

این جشنواره که از سال ۲۰۱۱ تاسیس شده از ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر برابر با ۲۴ تا ۲۶ شهریور برگزار شد.

فیلم کوتاه «دنیای دیروز، دنیای امروز» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا ستاره شناس به زندگی قبل از تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی و زندگی امروزه انسان‌ها می‌پردازد که در آن غزل حسینی و آرمین صادقی به ایفای نقش می پردازند.

این فیلم کوتاه تاکنون نامزد دریافت جایزه در جشنواره های مختلف و برنده جایزه نیمه‌نهایی سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم BLOW-UP ARTHOUSE شیکاگو، منتخب پنجمین دوره بهترین فیلم کوتاه مستقل جشنواره (The Newbie Film Festival) ۲۰۲۶ و برنده بهترین فیلم کوتاه بخش هیئت داوران هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی جوایز فیلم ایندی فست (IndieFEST) ۲۰۲۶ بوده است.

محمدرضا ستاره شناس متولد سال ۱۳۶۹ در شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان است که فیلمسازی را از ۱۳۹۲ آغاز کرده است. وی فیلم های کوتاهی همچون «موقعیت ساعت دوازده»، «DLS»، «بدون مرز»، «چشم تار»، «شهرداری باران»، «تاری دید»، «دنیای دیروز دنیای امروز»، «پایان برای بازگشت»، «مرگی برای زندگی»، «و به زندگی نگاه کن»، «رویای نور و سایه» و ... را در کارنامه دارد.