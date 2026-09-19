به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حامد فلاح پیش از ظهر شنبه در نشست تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در قم اظهار کرد: برنامه‌های گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس با هدف تبیین فرهنگ جهاد و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به ویژه برای نسل جوان برنامه‌ریزی شده است.

معاون اجرایی سپاه قم با اشاره به راهبردهای امسال افزود: تقویت هویت ملی و دینی، روحیه استقلال‌خواهی، استکبارستیزی و خوداتکایی با تبیین مبانی فکری و سیره عملی امام راحل و رهبر شهید از محورهای اصلی برنامه‌های این هفته است.

وی ادامه داد: تبیین نقش امام شهید امت در ایجاد وحدت ملی، تقویت مطالبه‌گری حقوقی و رسانه‌ای درباره دفاع مقدس و شهادت قائد عظیم‌الشأن، معرفی فرهنگ ایثار، مقاومت و مردم‌سالاری دینی به افکار عمومی جهان و حفظ و انتقال میراث ارزشمند دفاع مقدس به نسل جدید از دیگر رویکردهای این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

فلاح، تقویت امید اجتماعی، مقاومت و استفاده از ظرفیت‌های ملی و مقابله با یأس‌آفرینی را از دیگر سیاست‌های مورد توجه در برنامه‌های هفته دفاع مقدس دانست و گفت: شعار حماسی امسال لبیک یا خامنه‌ای است و تلاش شده همه برنامه‌ها با رویکرد میدان‌محوری طراحی و اجرا شود.

برنامه‌ها با شعار لبیک یا خامنه‌ای اجرا می‌شود

معاون اجرایی سپاه قم با بیان اینکه دشمن در ماه‌های شهریور و مهر به دنبال ایجاد فتنه و حاشیه در جامعه است، تصریح کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید در خدمت تقویت میدان باشد و از ورود به مسائل و اختلافات جناحی و گروهی پرهیز شود.

وی افزود: فضاسازی تبلیغاتی در مراکز فرهنگی، آموزشی، اداری و تبلیغاتی نیز با هدف تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و تقویت روحیه مقاومت دنبال خواهد شد.

فلاح با اشاره به تقویم هشت‌روزه هفته دفاع مقدس بیان کرد: ۳۱ شهریور با عنوان پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی، اول مهر با عنوان جوانان، پیشگامان علم و اقتدار ملی، دوم مهر با عنوان شهیدان، جانبازان و آزادگان، قهرمانان جاودانه وطن و سوم مهر با عنوان زنان، مدافعان حریم خانواده و چشمه معنویت نام‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: چهارم مهر با عنوان دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی، اصناف و سربازان، پنجم مهر با عنوان مدافعان امنیت و عزت ایران، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، عشایر، روحانیت، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، ششم مهر با عنوان ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی و هفتم مهر نیز با عنوان فرماندهان، عزتمداران و حماسه‌آفرینان برگزار خواهد شد.

معاون اجرایی سپاه قم از پیش‌بینی حدود هزار و ۷۰۰ فعالیت در قالب ۳۰ عنوان برنامه خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در سطح استان و با مشارکت مجموعه‌های مختلف سپاه، بسیج و گروه‌های مردمی اجرا می‌شود.

روایتگری دفاع مقدس در میدان‌های اصلی قم

فلاح گفت: مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور نیروهای مسلح روز ۳۱ شهریور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار خواهد شد و در همین مناسبت، برنامه ویژه رژه موتوری نیروهای مسلح نیز در مسیر طریق‌المهدی از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مسیر که حدود هفت کیلومتر است، از ۴۰ موکب مردمی و جهادی نیز پشتیبانی خواهد شد و برنامه‌های مختلف فرهنگی و خدماتی در طول مسیر پیش‌بینی شده است.

معاون اجرایی سپاه قم از برگزاری برنامه‌های روایتگری با حضور راویان کشوری در استان خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۳۲ میدان برای اجرای برنامه‌های مختلف در شهر قم پیش‌بینی شده که در هفت میدان اصلی، برنامه ویژه روایتگری با الگوبرداری از برنامه شب‌های پرستاره برگزار خواهد شد.

فلاح ادامه داد: مسابقات میدان‌یار نیز به صورت شهرستانی برگزار شده و با استقبال شهروندان همراه بوده است و مرحله استانی این مسابقات نیز در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در مرحله استانی مسابقات میدان‌یار، تعدادی از شرکت‌کنندگان به قید قرعه برای حضور در میدان تیر انتخاب می‌شوند و در مسابقات مربوط به این بخش شرکت خواهند کرد و جوایزی نیز به برگزیدگان اهدا می‌شود.

تجهیزات نظامی در میدان‌های شهر به نمایش درمی‌آید

معاون اجرایی سپاه قم با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای هفته دفاع مقدس گفت: مستندهای مختلفی با موضوع دفاع مقدس تولید شده که از شبکه استانی نور پخش خواهد شد و مجموعه‌های روابط عمومی بسیج، بسیج رسانه، صداوسیما، معاونت اجتماعی سپاه و ستاد کنگره شهدای استان نیز تولیدات رسانه‌ای و محتوایی متعددی را آماده کرده‌اند.