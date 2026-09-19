جذب ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای اردیبهشت‌ماه، سلسله جلسات منظم جذب اعتبارات به ریاست استاندار برگزار شد و پیگیری‌های مستمر و تأکید بر استفاده مدیران از ظرفیت اعتبارات ملی، آثار خود را در روند جذب اعتبارات نشان داده است.

وی افزود: تلفیق اعتبارات ملی و استانی توانسته اثر فزاینده و اهرمی در تأمین منابع و اجرای طرح‌های استان ایجاد کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اعتبارات 45 دستگاه اجرایی استان طی حدود ۲۰ روز گذشته به طور کامل جذب شده و در حال حاضر تنها مبالغ بسیار ناچیزی باقی مانده که عمدتاً مربوط به تکالیف قانونی است و جای نگرانی ندارد.

ذاکریان با بیان اینکه پایان سال مالی ۱۴۰۴، ۳۱ شهریورماه است، افزود: در حالی که برخی استان‌ها به دنبال تمدید یک‌ماهه مهلت جذب اعتبارات تا پایان مهرماه هستند، خراسان جنوبی حدود یک ماه پیش از پایان مهلت قانونی، بخش عمده اعتبارات خود را با کیفیت مناسب جذب کرده است.

عبور اعتبارات استان از مرز ۱۲ هزار میلیارد تومان

وی ادامه داد: مجموع اعتبارات استانی و ملی واردشده به خراسان جنوبی در سال مالی ۱۴۰۴، از محل ردیف‌های مختلف، به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: هدف‌گذاری استان برای جذب اعتبارات در سال ۱۴۰۴، ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون این رقم بیش از دو هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ذاکریان بیان کرد: این دستاورد حاصل برگزاری منظم جلسات جذب اعتبارات، پیگیری مدیران و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوده است.

وی افزود: خراسان جنوبی در زمینه استفاده از ظرفیت اوراق نیز جزو استان‌های پیشرو بوده و این موضوع در تسهیل و تسریع روند جذب منابع نقش مؤثری داشته است.

اثر اعتبارات در کاهش بیکاری و احیای واحدهای راکد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هدف از جذب اعتبار باید تبدیل منابع به اثر باشد، گفت: توفیقات اخیر استان در سطح ملی از جمله کسب رتبه نخست در احیای واحدهای راکد، رتبه برتر در حمایت از واحدهای تولیدی فعال، رتبه دوم در شاخص‌های اقتصادی و ثبت پایین‌ترین نرخ بیکاری، نشان می‌دهد که تلفیق منابع در حوزه‌های مختلف در حال ایجاد اثر است.

ذاکریان افزود: آثار این منابع در حوزه‌های زیرساختی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان قابل مشاهده است و باید تلاش کنیم این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تأکیدات مدیریت استان بر استفاده از کالا و خدمات تولید داخل استان بیان کرد: در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی فعال و احیای واحدهای راکد، اگر بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی خریدهای خود را از واحدهای تولیدی داخل استان انجام دهند، این اقدام می‌تواند در افزایش اشتغال و استمرار روند کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد.

تلاش برای تکرار اثر اهرمی اعتبارات در سال ۱۴۰۵

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال مالی ۱۴۰۵ گفت: تلاش‌هایی در استان انجام شده تا اثر اهرمی و ضریب فزاینده منابع در سال ۱۴۰۵ نیز تکرار شود.

ذاکریان با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارمندان دفاتر فنی و امور مالی، ذیحسابان و مدیران مالی گفت: همه افرادی که در زنجیره جذب اعتبارات نقش داشتند، در تحقق این موفقیت سهیم هستند.

وی تأکید کرد: خدا را شاکریم که امروز استان در شرایطی قرار دارد که نیازی به تمدید مهلت جذب اعتبارات ندارد و حدود یک ماه پیش از پایان مهلت قانونی، جذب اعتبارات با کیفیت انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد این روند در سال مالی ۱۴۰۵ نیز با جدیت ادامه پیدا کند و منابع بیشتری برای توسعه استان جذب و به پروژه‌های مؤثر و اشتغال‌زا تبدیل شود.