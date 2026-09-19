پلیس خراسان جنوبی صدرنشین اعتماد مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب ظهر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: به واسطه همراهی مردم متدین و انقلابی و همکاری مسئولان و مجموعههای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی، امنیت پایدار و قابل قبولی در استان برقرار است.
وی افزود: مجموعه انتظامی خراسان جنوبی در دو سال متوالی و بر اساس نظرسنجیهای رسمی صداوسیما، بالاترین رتبه اعتماد مردم استان را کسب کرده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حفظ این سرمایه اجتماعی بیان کرد: امنیت نه به صورت اتفاقی ایجاد میشود و نه به صورت اتفاقی حفظ خواهد شد، بلکه نیازمند تلاش و مشارکت مردم، دستگاههای اجرایی، نهادهای امنیتی و انتظامی است.
شجاعینسب با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: شروع مدارس و دانشگاهها رویداد مهمی است و همه دستگاهها باید برای رقم خوردن یک آغاز مطلوب و باشکوه همکاری کنند.
وی ادامه داد: مدیران آموزش و پرورش، دانشگاهها و نهادهای مرتبط در میدان هستند و سایر دستگاهها نیز باید برای ورود مؤثر به سال تحصیلی جدید به کمک آنها بیایند.
احساس امنیت نباید موجب غفلت شود
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط امنیتی گفت: گاهی به دلیل احساس امنیت، برخی مقررات در حوزههای فردی، سازمانی و اجتماعی رعایت نمیشود، در حالی که رعایت این موارد برای حفظ امنیت ضروری است.
وی با اشاره به سرقت اخیر از یک طلافروشی در بیرجند افزود: در این حادثه حداقل ملاحظات امنیتی رعایت نشده بود و حتی اگر فردی در یک نقطه بیابانی محل نگهداری اموال ایجاد میکرد، شاید ملاحظات بیشتری را رعایت میکرد.
شجاعینسب تصریح کرد: این موضوع فقط به فرد متضرر از سرقت محدود نمیشود، بلکه میتواند احساس ناامنی را به جامعه منتقل کند.
وی تأکید کرد: صنوف، اتحادیهها و دستگاههایی که مسئولیت نظارت دارند باید در زمینه رعایت ملاحظات امنیتی ورود جدی داشته باشند و فرمانداران و دستگاههای مسئول نیز پیگیری لازم را انجام دهند.
توان پلیس برای شناسایی مجرمان
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به توانمندی مجموعههای انتظامی، قضایی و امنیتی در شناسایی مجرمان گفت: امروز توانمندی لازم برای شناسایی مجرمان و تبهکاران و معرفی آنها به قانون در مجموعه انتظامی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد.
وی افزود: این توانمندی نافی رعایت ضوابط و مقررات نیست و پیشگیری و رعایت اصول امنیتی باید در کنار اقدامات انتظامی مورد توجه قرار گیرد.
شجاعینسب در پایان خاطرنشان کرد: افزایش امنیت و احساس امنیت در جامعه نیازمند همکاری همه دستگاهها و مردم است و مجموعه انتظامی نیز به عنوان خدمتگزار مردم در این مسیر به وظایف خود ادامه خواهد داد.
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