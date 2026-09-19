به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا صبح شنبه در نشست هماندیشی با فرمانداران استان اصفهان، با تحلیل وضعیت کشور در فضای پس از حوادث اخیر، اظهار داشت: دشمن با درک این واقعیت که توان رویارویی نظامی ندارد، تمام تمرکز خود را بر جنگ شناختی و ایجاد فشارهای اقتصادی گذاشته است تا با دوقطبیسازی و تضعیف اعتماد عمومی، انسجام داخلی را متلاشی کند.
وی «تابآوری» را رمز عبور از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها، باید با مدیریت جهادی و بهینهسازی ناترازیهای انرژی، ظرفیتهای محلی را برای عبور از فشارها فعال کنند. بررسیهای دقیق نشان میدهد که با پایش میدانی و مطالبهگری از دستگاههای متولی، میتوان بسیاری از بنبستهای اقتصادی و کشاورزی را شکست.
بازسازی زیرساختها اولویت همکاری مشترک است
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در بخش مهمی از سخنان خود به آسیبهای وارده به برخی مراکز و زیرساختها در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از امکانات سپاه استان در این مسیر آسیب دیده است؛ لذا برای بازسازی و تأمین فضاهای مورد نیاز نیروها، نیازمند حمایت جدی استاندار و همکاری ویژه فرمانداران هستیم تا با یک کار جمعی و بسیج امکانات شهرستانی، زیرساختها در کوتاهترین زمان ممکن ترمیم شوند.
سردار فدا همچنین بر لزوم تداوم فعالیتهای آموزشی تأکید کرد و افزود: بازگشایی مدارس و دانشگاهها باید با جدیت و بدون هیچ وقفهای دنبال شود. هرگونه تعلل در این حوزه، دروازهای برای افت تحصیلی و آسیبهای اجتماعی است و هیچ عذری در این مسیر پذیرفته نیست. حفظ آرامش محیطهای آموزشی و فراهم کردن شرایط تحصیل، نیازمند هماهنگی بیقیدوشرط میان آموزش و پرورش و دستگاههای مسئول است.
تقویت «میدان اجتماعی» در برابر توطئهها در دستور کار است
وی در ادامه خواستار تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردم شد و با اشاره به برنامههای پیشروی مراسم «جانفدا» گفت: هدف از این برنامهها، نمایش اقتدار ملی و همبستگی مردم است و فرمانداران باید با استفاده از ظرفیت شوراهای هماهنگی و اقشار مختلف، زمینه مشارکت گسترده مردمی را فراهم کنند.
سردار فدا با تأکید بر لزوم هوشیاری در مدیریت مسائل امنیتی و اجتماعی تصریح کرد: شرایط هر شهرستان با دیگری متفاوت است؛ از این رو اعضای شوراهای تأمین باید با شناخت دقیقِ آسیبها، به سمت «مدیریت پیشگیرانه» حرکت کنند. اتحاد میان مردم و مسئولان در شرایط فعلی، اصلیترین سنگر دفاعی ما در برابر توطئههای دشمن است و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام وظایف خود در این همافزایی ملی کوتاهی کند.
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