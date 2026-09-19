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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

سردار فدا: با مدیریت جهادی زیرساخت‌ها را بازسازی می‌کنیم

سردار فدا: با مدیریت جهادی زیرساخت‌ها را بازسازی می‌کنیم

اصفهان-فرمانده سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان ضمن افشای راهبرد دشمن برای تضعیف انسجام ملی، بر ضرورت بسیج ظرفیت‌های استانی برای مدیریت منابع، بازسازی فوری زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا صبح شنبه در نشست هم‌اندیشی با فرمانداران استان اصفهان، با تحلیل وضعیت کشور در فضای پس از حوادث اخیر، اظهار داشت: دشمن با درک این واقعیت که توان رویارویی نظامی ندارد، تمام تمرکز خود را بر جنگ شناختی و ایجاد فشارهای اقتصادی گذاشته است تا با دوقطبی‌سازی و تضعیف اعتماد عمومی، انسجام داخلی را متلاشی کند.

وی «تاب‌آوری» را رمز عبور از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، باید با مدیریت جهادی و بهینه‌سازی ناترازی‌های انرژی، ظرفیت‌های محلی را برای عبور از فشارها فعال کنند. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که با پایش میدانی و مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی، می‌توان بسیاری از بن‌بست‌های اقتصادی و کشاورزی را شکست.

بازسازی زیرساخت‌ها اولویت همکاری مشترک است

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در بخش مهمی از سخنان خود به آسیب‌های وارده به برخی مراکز و زیرساخت‌ها در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از امکانات سپاه استان در این مسیر آسیب دیده است؛ لذا برای بازسازی و تأمین فضاهای مورد نیاز نیروها، نیازمند حمایت جدی استاندار و همکاری ویژه فرمانداران هستیم تا با یک کار جمعی و بسیج امکانات شهرستانی، زیرساخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم شوند.

سردار فدا همچنین بر لزوم تداوم فعالیت‌های آموزشی تأکید کرد و افزود: بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها باید با جدیت و بدون هیچ وقفه‌ای دنبال شود. هرگونه تعلل در این حوزه، دروازه‌ای برای افت تحصیلی و آسیب‌های اجتماعی است و هیچ عذری در این مسیر پذیرفته نیست. حفظ آرامش محیط‌های آموزشی و فراهم کردن شرایط تحصیل، نیازمند هماهنگی بی‌قیدوشرط میان آموزش و پرورش و دستگاه‌های مسئول است.

تقویت «میدان اجتماعی» در برابر توطئه‌ها در دستور کار است

وی در ادامه خواستار تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردم شد و با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی مراسم «جان‌فدا» گفت: هدف از این برنامه‌ها، نمایش اقتدار ملی و همبستگی مردم است و فرمانداران باید با استفاده از ظرفیت شوراهای هماهنگی و اقشار مختلف، زمینه مشارکت گسترده مردمی را فراهم کنند.

سردار فدا با تأکید بر لزوم هوشیاری در مدیریت مسائل امنیتی و اجتماعی تصریح کرد: شرایط هر شهرستان با دیگری متفاوت است؛ از این رو اعضای شوراهای تأمین باید با شناخت دقیقِ آسیب‌ها، به سمت «مدیریت پیشگیرانه» حرکت کنند. اتحاد میان مردم و مسئولان در شرایط فعلی، اصلی‌ترین سنگر دفاعی ما در برابر توطئه‌های دشمن است و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام وظایف خود در این هم‌افزایی ملی کوتاهی کند.

کد مطلب 6951487

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