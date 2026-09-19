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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

کسب دو مدال توسط شناگران قاین در فستیوال شنای خراسان رضوی

کسب دو مدال توسط شناگران قاین در فستیوال شنای خراسان رضوی

بیرجند- تیم موج سپید قاین با حضور پنج شناگر در فستیوال شنای پسران خراسان رضوی، موفق به کسب دو مدال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنج شناگر تیم موج سپید قاین در فستیوال شنای پسران خراسان رضوی که به نمایندگی از خراسان جنوبی و به میزبانی شهرستان گناباد برگزار شد، شرکت کردند.

این مسابقات با حضور ۱۰۰ شناگر در قالب تیم‌هایی از شش شهرستان خراسان رضوی و جنوبی و در رده سنی ۶ تا ۱۲ سال برگزار شد.

شناگران موج سپید قاین با پنج شناگر و زیر نظر محمدعلی برزگرنژاد در این رقابت‌ها حضور یافتند که حمیدرضا برزگرنژاد در ماده ۵۰ متر قورباغه گروه سنی ۷ تا ۸ سال مقام دوم و احمدرضا بیگی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه گروه سنی ۱۱ تا ۱۲ سال مقام سوم را کسب کردند.

همچنین بهزاد عباسپور، کیان آتشکار و الیاس گوهری نیز مدال‌های یادبود این جشنواره را دریافت کردند.

کد مطلب 6951361

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