آغاز ناپایداری جوی در گلستان از امشب

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز آسمان استان در بیشتر مناطق تحت تأثیر جوی نسبتاً پایدار قرار دارد.

وی افزود: از غروب و به‌ویژه طی ساعات شب، با عبور امواج کم‌دامنه از تراز میانی جو، شرایط جوی در استان تغییر می‌کند و افزایش ابر در مناطق مختلف شکل خواهد گرفت.

ملاحی ادامه داد: در پی این تغییرات، در برخی نقاط گلستان احتمال بارش پراکنده وجود دارد و وزش باد نیز در برخی ساعات می‌تواند نسبتاً شدید و موقتی باشد.

وی با اشاره به احتمال بروز گرد و غبار گفت: در نواحی مستعد، همزمان با افزایش سرعت باد، احتمال شکل‌گیری گرد و غبار نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: این شرایط ناپایدار تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت و پس از آن، جو استان به‌تدریج به سمت پایداری پیش می‌رود.