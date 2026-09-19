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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

آغاز ناپایداری جوی در گلستان از امشب

آغاز ناپایداری جوی در گلستان از امشب

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از آغاز تغییرات جوی در استان از غروب امروز شنبه خبر داد و گفت: افزایش ابر و بارش‌های پراکنده تا صبح دوشنبه در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز آسمان استان در بیشتر مناطق تحت تأثیر جوی نسبتاً پایدار قرار دارد.

وی افزود: از غروب و به‌ویژه طی ساعات شب، با عبور امواج کم‌دامنه از تراز میانی جو، شرایط جوی در استان تغییر می‌کند و افزایش ابر در مناطق مختلف شکل خواهد گرفت.

ملاحی ادامه داد: در پی این تغییرات، در برخی نقاط گلستان احتمال بارش پراکنده وجود دارد و وزش باد نیز در برخی ساعات می‌تواند نسبتاً شدید و موقتی باشد.

وی با اشاره به احتمال بروز گرد و غبار گفت: در نواحی مستعد، همزمان با افزایش سرعت باد، احتمال شکل‌گیری گرد و غبار نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: این شرایط ناپایدار تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت و پس از آن، جو استان به‌تدریج به سمت پایداری پیش می‌رود.

کد مطلب 6951494

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