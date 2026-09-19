به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدینیا در جریان بازدید از پروژه ورزشگاه بروجرد اظهار داشت: عملیات نصب گِرِیدینگهای جایگاه تماشاگران در مراحل پایانی قرار دارد و اصلاحات و تغییرات جزئی مورد نیاز بر اساس دستورالعملها و استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز در بخشهای مختلف پروژه انجام شده است.
وی افزود: با توجه به الزامات و استانداردهای تعیینشده، برخی فضاها و بخشهای پروژه نیازمند تغییر کاربری بودند که این اصلاحات انجام شده و عملیات اجرایی مربوط به آنها نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
مدیرکل اجرای طرحهای ملی مناطق پنج و شش سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به روند اجرای تأسیسات ورزشگاه بروجرد، عنوان کرد: عملیات اجرایی موتورخانه ورزشگاه تقریباً بهطور کامل انجام شده است و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، پیشبینی میشود عملیات آسفالت محوطه پروژه نیز از حدود ۱۵ روز آینده آغاز شود.
محمدینیا همچنین از پیشرفت مناسب عملیات مربوط به مدیریت و هدایت آبهای سطحی در این پروژه خبر داد و گفت: عملیات تعریض آبراهه، اجرای سیستم زهکشی و کانالکشی برای هدایت آبهای سطحی و باران در حال انجام است و این بخش نیز مراحل تکمیلی خود را طی میکند.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری برای رفع موانع پیش روی پروژه، ادامه داد: در جریان این بازدید و نشست با شهردار بروجرد، موضوعات مرتبط با معارضان پروژه و همچنین فضای سبز محوطه ورزشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرکل اجرای طرحهای ملی مناطق پنج و شش سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی تصریح کرد: در این نشست، درباره نحوه پیگیری موضوعات مربوط به معارضان و فضای سبز محوطه ورزشگاه، هماهنگیها و جمعبندیهای لازم انجام شد.
محمدینیا در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم عملیات اجرایی، انجام اصلاحات مورد نیاز بر اساس استانداردهای AFC و رفع مسائل و موانع باقیمانده، بخشهای مختلف پروژه ورزشگاه بروجرد مطابق برنامه تکمیل و برای بهرهبرداری آماده شود.
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