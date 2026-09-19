لزوم مسلئه شناسی در قرارگاه جهاد تبیین به جای گزارش محوری

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی ظهر شنبه در نشست قرارگاه ملی جهاد تبیین کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، زنگ بازگشایی مدارس به صورت نمادین در مراکز استان و شهرستان‌ها نواخته می‌شود و سال تحصیلی جدید با حضور پرشور دانش‌آموزان آغاز خواهد شد.

وی افزود: برای ۱۰ روز نخست سال تحصیلی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی پیش‌بینی شده و تلاش کرده‌ایم بازگشایی مدارس امسال متفاوت از سال‌های گذشته و در تراز برنامه‌های فاخر کشوری برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از مسئولان و فرهنگیان برای حضور در مدارس، تصریح کرد: حضور مسئولان در کنار دانش‌آموزان می‌تواند به شکل‌گیری فضای متفاوت و بانشاط در آغاز سال تحصیلی کمک کند.

جهاد تبیین در مدارس؛ از گفت‌وگو تا تقویت سواد رسانه‌ای

رضایی در ادامه به اقدامات آموزش و پرورش در حوزه جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: در آموزش و پرورش، فرآیندی مستمر مبتنی بر گفت‌وگو، اقناع و روایت دقیق واقعیت‌ها برای دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: روایت درست از چالش‌ها و دستاوردهای آموزش و پرورش، تقویت سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان، توانمندسازی معلمان و برگزاری نشست‌های گفت‌وگو با خانواده‌ها از محورهای اصلی این برنامه‌هاست که با آغاز سال تحصیلی با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.

پیشنهاد آموزش و پرورش برای تغییر رویکرد قرارگاه جهاد تبیین

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه پیشنهادی برای افزایش کارآمدی قرارگاه‌های جهاد تبیین، اظهار کرد: این قرارگاه باید از یک نهاد گزارش‌گیرنده به یک «مرکز مسئله‌شناسی» تبدیل شود.

رضایی تأکید کرد: باید با تولید روایت‌های دقیق و پاسخگویی در حوزه‌های مختلف، از ارائه گزارش‌های صرف فاصله بگیریم.

وی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حل مسئله و تولید روایت مشترک فعالیت کنند، می‌توان انتظار داشت که نتایج ملموس‌تری برای جامعه حاصل شود.