واردات خودروهای کارکرده ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ مجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در خصوص ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، شرایط مربوط به سال ساخت خودروها اصلاح شده است.

بر اساس اصلاحیه اعلام‌شده، سن خودروی مورد ثبت سفارش باید بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.

بر این اساس، در سال ۱۴۰۵ صرفاً ثبت سفارش و واردات خودروهای کارکرده با سال ساخت ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مجاز خواهد بود.

این اصلاحیه مربوط به بند ۷ اطلاعیه پیشین درباره شرایط سال ساخت خودروهای کارکرده است و مبنای ثبت سفارش خودروهای مشمول ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو قرار خواهد گرفت.