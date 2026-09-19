به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روحالله صنعتکار ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اردستان با اشاره به اهمیت مسائل تربیتی و پرورشی در مدارس اظهار کرد: موضوع حجاب، نماز و مسائل پرورشی و تربیتی از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در این جلسه درباره مسائل امنیتی و ضرورت آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی نیز نکاتی مطرح شد و تأکید شد که مجموعههای انتظامی و اطلاعاتی آمادگی لازم را برای پیشگیری از آسیبهای احتمالی دارند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: برای بازگشایی مدارس نیز برنامهای برای همراهی با فرزندان شهدای اقتدار در نظر گرفته شده است و قرار است تعدادی از این دانشآموزان با حضور و همراهی نیروهای سپاه و با اهدای گل، در نخستین روز بازگشایی مدارس بدرقه شوند.
وی بیان کرد: هدف از اجرای این برنامه، توجه به فرزندان شهدا و تقویت روحیه آنان است؛ چراکه این دانشآموزان در سالهای اخیر پدران خود را از دست دادهاند و نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان ادامه داد: نمایشگاه لوازمالتحریر و کتاب نیز در زواره راهاندازی شده که اقلام مختلف با قیمت مناسب در آن عرضه میشود و مدارس، مدیران و خانوادهها میتوانند برای تهیه لوازمالتحریر و جوایز دانشآموزان به این نمایشگاه مراجعه کنند.
صنعتکار اضافه کرد: در این نمایشگاه برخی اقلام با تصاویر شهدای شهرستان، شهدای اقتدار، امام خمینی(ره) و دیگر طرحهای فرهنگی عرضه شده است و این نمایشگاه برای مدت محدودی فعال خواهد بود.
وی همچنین از آغاز مسابقات «نو میدان» ویژه دانشآموزان همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: این مسابقات با هدف تقویت روحیه، بصیرت و مشارکت دانشآموزان در برنامههای فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: در مسابقات میدانی اخیر نیز بخش قابل توجهی از شرکتکنندگان را دانشآموزان تشکیل میدادند و این حضور نشان داد که نوجوانان و جوانان ظرفیت مناسبی برای مشارکت در برنامههای فرهنگی و اجتماعی دارند.
صنعتکار تصریح کرد: مسابقات «نو میدان» نیز با همکاری آموزش و پرورش دنبال خواهد شد و تلاش میکنیم از ظرفیت دانشآموزان برای تقویت برنامههای فرهنگی، بصیرتی و اجتماعی استفاده شود.
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