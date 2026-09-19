به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازیهای ویدیویی در راستای اجرای مأموریتهای حمایتی خود و در ادامه فعالسازی نقشهای مختلف زیستبوم بازیهای رایانهای، از سکوهای فعال و دارای قابلیت پخش زنده بازیهای ویدیویی برای ثبت اطلاعات و مشارکت در فرایند شناسایی و شکلگیری شبکه ارتباطی سکوهای پخش زنده بازیهای رایانهای کشور دعوت به همکاری کرد.
بر اساس این فراخوان، تمامی سکوها و پلتفرمهایی که در بستر خود امکان پخش زنده محتوای مرتبط با بازیهای رایانهای را فراهم کردهاند، میتوانند با مراجعه به سامانه همگرا به نشانی https://hamgara.ircg.ir/platform/specialized و ثبت اطلاعات و مشخصات سکوی خود، در فرایند شناسایی و شکلگیری شبکه ارتباطی سکوهای پخش زنده بازیهای رایانهای کشور مشارکت کنند.
این فراخوان با هدف توسعه همکاریها و ایجاد تعامل مؤثر میان فعالان حوزه پخش زنده (استریم) بازیهای ویدیویی منتشر شده است.
اهداف فراخوان
از جمله اهداف بنیاد ملی بازیهای ویدیویی در این فراخوان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد بستر تعامل و گفتوگوی منسجم میان سکوهای فعال این حوزه؛
- شناسایی ظرفیتها، فرصتها و چالشهای مشترک سکوهای پخش زنده بازی (استریم)؛
- فراهمکردن زمینه مشارکت سکوها در برنامهها و سیاستگذاریهای مرتبط با توسعه حوزه پخش زنده بازی؛
- ایجاد سازوکار مناسب برای طرح و پیگیری مسائل و پیشنهادهای مشترک سکوها؛
- فراهمکردن زمینه تشکیل و فعالیت «شورای پخش زنده بازی» کشور با مشارکت سکوهای واجد شرایط.
بر اساس این فراخوان، «شورای پخش زنده بازی ایران» میتواند بهعنوان بستری برای همافزایی و تعامل میان سکوهای فعال حوزه پخش زنده بازیهای رایانهای و همچنین ایجاد ارتباط مؤثرتر میان این سکوها، بنیاد ملی بازیهای ویدیویی و سایر بخشهای مرتبط با زیستبوم بازی کشور شکل گیرد. از این رو، سکوهای فعال و دارای قابلیت پخش زنده بازیهای ویدیویی میتوانند با ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه همگرا، در این فرایند مشارکت کنند.
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