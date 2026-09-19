به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: سازمان اتوبوسرانی قم با به‌کارگیری ظرفیت کامل ناوگان و استفاده از توان نیروهای اجرایی، برنامه‌ریزی لازم را برای مدیریت افزایش سفرهای شهری انجام داده است.

وی افزود: همزمان با افزایش حضور شهروندان، زائران و مسافران در قم، خطوط پرتردد تقویت می‌شوند و شمار اتوبوس‌های فوق‌العاده نیز افزایش می‌یابد تا روند جابه‌جایی مسافران با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم ادامه داد: کاهش سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها، به‌ویژه در ساعات اوج تقاضای سفر، از دیگر برنامه‌های این سازمان برای ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در این ایام است.

نیک با بیان اینکه نیروهای اجرایی و بازرسان سازمان اتوبوسرانی در آماده‌باش کامل قرار دارند، گفت: نیروهای سازمان در هسته مرکزی شهر، نقاط حساس و مسیرهای پرتردد مستقر می‌شوند تا بر نحوه ارائه خدمات نظارت داشته باشند و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان و زائران انجام شود.

نیک از راه‌اندازی دو خط مستقیم برای جابه‌جایی مسافران به مسجد مقدس جمکران خبر داد و گفت: این خطوط با هدف تسهیل دسترسی زائران و شهروندان به جمکران در ایام رحلت حضرت معصومه(س) فعال خواهند شد.

وی افزود: تقویت مسیرهای منتهی به حرم مطهر و جمکران، افزایش سرویس‌های فوق‌العاده و استقرار نیروهای نظارتی در نقاط پرتردد، از محورهای اصلی برنامه سازمان اتوبوسرانی قم برای این ایام است.