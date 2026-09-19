عملیات لوله‌ گذاری بلوار وحدت رودبار به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی عصر شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: پروژه عمرانی بلوار وحدت با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، تسهیل تردد شهروندان و بهبود سیمای بصری شهر در حال اجرا است.

وی افزود: عملیات لوله‌گذاری این پروژه که از مراحل مهم و حساس اجرای طرح به شمار می‌رفت، در بازه زمانی تعیین‌شده به پایان رسیده و پروژه وارد مرحله جدیدی از عملیات عمرانی شده است.

شهردار رودبار با اشاره به ادامه عملیات در این محور بیان کرد: در حال حاضر عوامل اجرایی شهرداری با استفاده از ماشین‌آلات سنگین، عملیات خاک‌ریزی و تسطیح مسیر را دنبال می‌کنند تا بستر لازم برای اجرای سنگ‌فرش و احداث پیاده‌راه استاندارد آماده شود.

کاظمی فتلکی با تأکید بر اهمیت اجرای اصولی زیرساخت‌های شهری گفت: لوله‌گذاری مناسب و بهسازی معابر از عوامل مؤثر در افزایش دوام و پایداری پروژه‌های عمرانی است و بر همین اساس، کیفیت مصالح و رعایت الزامات فنی در مراحل مختلف اجرای پروژه مورد توجه و نظارت قرار دارد.

وی ادامه داد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که مراحل باقی‌مانده پروژه با سرعت مناسب و رعایت استانداردهای فنی اجرا شود تا بلوار وحدت در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

شهردار رودبار در پایان ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، تصریح کرد: شهرداری رودبار از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسریع در روند اجرای این پروژه و تکمیل آن در راستای بهبود خدمات و ارتقای کیفیت معابر شهری استفاده خواهد کرد.