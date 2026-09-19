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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

میرزاده: تیم سیار اهدای خون در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

میرزاده: تیم سیار اهدای خون در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و از مردم نیک‌اندیش این شهرستان برای مشارکت در این برنامه انسان‌دوستانه دعوت کرد.

وی اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه در شهرستان اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود و شهروندان می‌توانند با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: محل استقرار تیم سیار اهدای خون در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب در نظر گرفته شده است و فرآیند خون‌گیری از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود.

میرزاده تصریح کرد: این برنامه تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و از شهروندان دعوت می‌شود با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این اقدام خیرخواهانه و نجات‌بخش مشارکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت اهدای خون گفت: تأمین خون سالم و کافی برای بیماران نیازمند، به همراهی مستمر مردم وابسته است و هر اهدای خون می‌تواند در تأمین نیاز بیماران و کمک به حفظ جان آنان مؤثر باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضور شهروندان در برنامه‌های اهدای خون علاوه بر تأمین ذخایر خونی، جلوه‌ای از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی مردم در کمک به بیماران نیازمند است.

کد مطلب 6951840

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