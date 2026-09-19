مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلامآبادغرب خبر داد و از مردم نیکاندیش این شهرستان برای مشارکت در این برنامه انساندوستانه دعوت کرد.
وی اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر میشود و شهروندان میتوانند با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: محل استقرار تیم سیار اهدای خون در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآبادغرب در نظر گرفته شده است و فرآیند خونگیری از ساعت ۸ صبح آغاز میشود.
میرزاده تصریح کرد: این برنامه تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و از شهروندان دعوت میشود با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این اقدام خیرخواهانه و نجاتبخش مشارکت کنند.
وی با اشاره به اهمیت اهدای خون گفت: تأمین خون سالم و کافی برای بیماران نیازمند، به همراهی مستمر مردم وابسته است و هر اهدای خون میتواند در تأمین نیاز بیماران و کمک به حفظ جان آنان مؤثر باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضور شهروندان در برنامههای اهدای خون علاوه بر تأمین ذخایر خونی، جلوهای از نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی مردم در کمک به بیماران نیازمند است.
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