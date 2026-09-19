به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روز شنبه در سفر یکروزه خود به آذربایجان شرقی، ضمن افتتاح پل آسیبدیده بیات در محور هشترود-میانه، از چند پروژه عمرانی، راهسازی، مسکن و راهآهن در شهرستانهای میانه و ترکمنچای بازدید کرد.
صادق در جریان این سفر با اشاره به اهمیت محور سرچم-میانه در جابهجایی و ترانزیت شمالغرب کشور، بر ضرورت تأمین اعتبار این پروژه تأکید کرد و از پیشبینی اعتبار برای آن در سال آینده خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه از پروژه احداث و تعویض پل حصار در شهرستان میانه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی و برنامههای پیشبینیشده برای تکمیل این پروژه قرار گرفت.
صادق در این بازدید بر تسریع روند اجرای عملیات و بهرهبرداری هرچه سریعتر از پل تأکید کرد.
بررسی وضعیت مسکن ملی میانه
وزیر راه و شهرسازی همچنین از پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرستان میانه بازدید کرد.
وی درباره پروژه نیمهتمام ۵۰۲ واحدی مسکن ملی میانه، بر پیگیری موضوع در جلسات پایش تأکید کرد و اعلام کرد موضوع تأمین اعتبار تسهیلات این پروژه در این جلسات بررسی و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
افزایش اعتبار ایستگاه راهآهن ترکمنچای
صادق در ادامه سفر خود از ایستگاه راهآهن ترکمنچای بازدید کرد و در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی در این بازدید از افزایش اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ایستگاه راهآهن ترکمنچای در بودجه سال آینده خبر داد.
بررسی مشکلات حوزه راهداری ترکمنچای
بازدید از اداره راهداری ترکمنچای دیگر برنامه وزیر راه و شهرسازی در این شهرستان بود.
در این بازدید، مهمترین مسائل و مطالبات حوزه راهداری ترکمنچای بررسی و بر رفع موانع، تسریع در اجرای اقدامات و ارتقای وضعیت راههای این شهرستان تأکید شد.
بازدید از آزادراه تبریز-زنجان
وزیر راه و شهرسازی که سفر خود به آذربایجان شرقی را به صورت زمینی انجام داد، در مسیر زنجان به تبریز از روند اجرای طرح بهسازی آزادراه تبریز-زنجان نیز بازدید کرد.
صادق ضمن حضور در محل اجرای عملیات، با اکیپهای عمرانی مستقر در مسیر گفتوگو و در جریان روند اقدامات انجامشده برای بهسازی این آزادراه قرار گرفت.
حضور در شبکه استانی سهند و گفتوگوی زنده با مردم آذربایجان شرقی نیز از دیگر برنامههای سفر وزیر راه و شهرسازی به این استان است.
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