به خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست بررسی و توسعه ابزارهای نوین و پایدار تأمین مالی با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، نمایندگان انجمن صنایع پیشرفته، انجمن اقتصاد دیجیتال، انجمن پروبیوتیک، صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی کرمان موتور، شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی و شبکه بانکی برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی روند اجرای «الگوی هم‌افزا» و «اوراق توسعه فناوری» و شناسایی موانع پیش‌روی این دو ابزار بود.

افشین در این نشست با تأکید بر ضرورت برگزاری مستمر این جلسات اظهار کرد: نشست‌های دوره‌ای با هدف رصد پیشرفت ابزارهای نوین و پایدار تأمین مالی در زیست‌بوم دانش‌بنیان ادامه خواهد داشت و موانع احتمالی در مسیر اجرای این ابزارها نیز به‌صورت مستمر بررسی و برای رفع آنها اقدام خواهد شد.

وی افزود: توسعه این ابزارها تنها به تأمین نیازهای مالی امروز شرکت‌های دانش‌بنیان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه ایجاد مسیرهای پایدارتر برای تأمین مالی فناوری و حتی بخش‌هایی از اقتصاد کشور را فراهم کند.

پیگیری موانع اجرای الگوی هم‌افزا

یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی عملکرد و موانع اجرای «الگوی هم‌افزا» بود؛ مدلی که با هدف افزایش ظرفیت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده هم‌زمان از ظرفیت بخش خصوصی، صندوق نوآوری و شبکه بانکی طراحی شده است.

افشین با اشاره به اینکه «هم‌افزا» یک ابزار مالی جدید است، گفت: بخشی از بروکراسی‌های ایجادشده در مسیر اجرای آن ناشی از تازه‌بودن این مدل و آشنایی محدود برخی نهادهای مالی با سازوکار آن است. بر همین اساس، در جلسه درباره هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی، انجمن‌ها و شرکت‌های متقاضی بحث و تصمیم‌هایی برای تسهیل فرآیند اجرا اتخاذ شد.

به گفته این مقام مسئول، بخشی از موانع و نکات مطرح‌شده از سوی نمایندگان شرکت‌ها و انجمن‌های دانش‌بنیان در همین جلسه بررسی و برطرف شد و مقرر شد عملکرد اجرایی جدید این الگو در نشست بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این جلسه همچنین مقرر شد قراردادهای جدید «الگوی هم‌افزا» با نهادهای مالی، انجمن‌ها و مجموعه‌های جدید شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شود تا دامنه اجرای این مدل افزایش یابد.

در این مدل، مشارکت بخش خصوصی و منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار ظرفیت شبکه بانکی قرار می‌گیرد و امکان افزایش قدرت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود. بر اساس توضیحات منتشرشده درباره این سازوکار، در برخی نمونه‌های اجرای طرح، آورده بخش خصوصی با منابع صندوق ترکیب شده و منابع حاصل از طریق شبکه بانکی به تسهیلات تبدیل می‌شود.

اوراق توسعه فناوری در مسیر توسعه تأمین مالی

«اوراق توسعه فناوری» دیگر محور این نشست بود. معاون علمی رئیس‌جمهور اعلام کرد: انتشار این اوراق با هدف ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین منابع شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته افشین، معاونت علمی برای توسعه این ابزار، مجوزهای لازم را پیگیری کرده و استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز زیست‌بوم فناوری را در دستور کار قرار داده است.

وی همچنین از نقش این اوراق در تأمین مالی زنجیره‌ای و تأمین منابع مورد نیاز شرکت‌های بزرگ فناور سخن گفت و ادامه داد: انتشار اوراق توسعه فناوری می‌تواند یکی از مسیرهای تأمین مالی شرکت‌هایی باشد که برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود به منابع بزرگ‌تری نیاز دارند.

او همچنین در این نشست بر ضرورت هماهنگی بیشتر با شبکه بانکی و رفع موانع اجرایی این ابزار تأکید کرد تا ظرفیت اوراق توسعه فناوری در خدمت نیازهای واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: تجربه اجرای این ابزارها باید به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد و بازخورد شرکت‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مالی در اصلاح و توسعه سازوکار آنها لحاظ شود.

تداوم این نشست‌ها با همین رویکرد، قرار است امکان شناسایی سریع‌تر موانع، اصلاح فرآیندها و توسعه قراردادهای جدید را فراهم کند؛ مسیری که هدف آن افزایش دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع مالی و کاهش موانع اداری در استفاده از ابزارهای نوین و پایدار تأمین مالی است.