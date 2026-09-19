به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جنیدی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: این تسهیلات در قالب وام‌های ۲۰۰ میلیون تومانی به افراد واجد شرایط که به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند، پرداخت خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بردسکن همچنین از افزایش حمایت‌های معیشتی از رزمندگان معسر خبر داد و افزود: میزان این حمایت‌ها نسبت به گذشته سه برابر شده و با پیگیری‌های صورت گرفته، برای ۳۰ نفر از رزمندگان واجد شرایط نیز مستمری دائم برقرار شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محرومیت‌زدایی بیان کرد: با پیگیری بسیج سازندگی استان، سهمیه قیر تهاتری برای اجرای پروژه محور سیف‌آباد به بجستان اختصاص پیدا کرده و عملیات اجرایی این طرح در حال انجام است.

جنیدی با اشاره به برنامه‌های عمرانی در بخش کشاورزی نیز گفت: برای اجرای طرح‌های مرتبط با زیرساخت‌های کشاورزی و مرمت قنوات، بیش از ۶ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که بخشی از این طرح‌ها با استفاده از روش بتن‌پارچه‌ای اجرا خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بردسکن نصب پنل‌های خورشیدی و اجرای طرح‌های آسفالت معابر را از دیگر اقدامات انجام‌شده در مسیر محرومیت‌زدایی عنوان کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای بیش از ۶۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» و با رویکرد میدان‌محوری برگزار می‌شود.

جنیدی برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت، برگزاری یادواره‌های شهدا، نمایشگاه پایگاه‌محور «اسوه» و استقرار میز خدمت در نماز جمعه را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته اعلام کرد.