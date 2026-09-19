به گزارش خبرگزاری مهر، علیپناه قویدل در جلسه امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین با اشاره به ظرفیت وصیتنامه شهدای استان اظهار کرد: وصیتنامه شهدای قزوین در چهار جلد تدوین و چاپ شده و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دارد و میتوان از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در فضای اداری و اجتماعی استفاده کرد.
وی افزود: اگر در جلسات دستگاههای اجرایی پس از قرائت قرآن کریم بخشی از وصیتنامه یکی از شهدای استان قرائت شود، میتواند زمینه توجه بیشتر مسئولان به آرمانها و سیره شهدا را فراهم کند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت با امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی پیوند دارد، گفت: شهدا برای امنیت و آرامش جامعه از جان خود گذشتند و امروز انتقال پیام و رسالت آنان به نسل آینده، مسئولیتی همگانی است.
قویدل ادامه داد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید بررسی کنیم تا چه اندازه توانستهایم فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کنیم و دستگاههای اجرایی نیز چه میزان در این حوزه فعالیت داشتهاند.
وی یکی از دغدغههای مطرح در گلزارهای شهدا را موضوع رعایت عفاف و حجاب دانست و گفت: بر اساس قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، حفاظت و نگهداری گلزارهای شهدا در شهرها بر عهده شهرداریها و در روستاها بر عهده دهیاریهاست و بنیاد شهید در این زمینه نقش نظارتی دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با اشاره به جایگاه گلزار شهدای قزوین افزود: این گلزار از جمله گلزارهای برتر کشور است و مدیران گذشته برای حفظ و ساماندهی آن تلاشهای بسیاری انجام دادهاند.
وی تأکید کرد: باید آموزههای دینی و ارزشهای مورد تأکید شهدا در گلزارهای شهدا رعایت شود، چرا که مزار شهدا محل زیارت و ارتباط معنوی مردم با شهیدان است و باید فضایی در شأن شهدا ایجاد شود.
قویدل با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی در گلزارهای شهدا خاطرنشان کرد: برای انتقال سیره و منش شهدا به نسل جوان، همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی ضروری است و همه مجموعهها باید در این زمینه پای کار باشند.
وی استفاده از ظرفیتهای رسانهای و فرهنگی از جمله نمایشگرهای تلویزیونی و غرفههای فرهنگی در گلزارهای شهدا را مورد توجه قرار داد و گفت: باید پیام شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان به شکلی جذاب و اثرگذار تبیین شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در پایان بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی برای ایجاد جامعهای بانشاط و پویا تأکید کرد و گفت: باید زمینه آشنایی نسل جوان با آرمانها، سیره و منش شهدا و ادامه این مسیر فراهم شود.
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