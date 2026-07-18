بیش از ۵۰۰ یادواره شهدا در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌پناه قویدل با تشریح عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین از یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت بیش از ۵۰۰ مراسم بزرگداشت و یادواره شهدا، از جمله یادواره‌های ماهانه گلزار شهدای قزوین و برنامه‌های ملی و مذهبی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شده است.

وی افزود: در همین مدت یک‌هزار و ۵۰۰ تصویر شهدا برای نصب بر مزار شهدا تهیه و فضاسازی گلزارهای شهدا انجام شد و همچنین بیش از ۸۰ اثر هنری شامل مستند، فیلم کوتاه، نماهنگ، کلیپ و تئاتر با موضوع ایثار و شهادت تولید شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اجرای نمایش‌های میدانی «علمداران عشق» و «حیاط سرخ»، برگزاری محفل انس با قرآن با حضور حمید شاکرنژاد، برپایی موکب «سلام شهید» و «حسینیه رهبر شهیدم»، ثبت ۱۵۰ سند شفاهی، رونمایی از کتاب، برگزاری مسابقات کتابخوانی، آرشیو بیش از ۳۷ هزار برگ سند و نامگذاری ۲۳ معبر به نام شهدای امنیت و جنگ رمضان را از دیگر برنامه‌های فرهنگی این نهاد برشمرد.

قویدل با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه گلزار شهدا گفت: پیگیری اجرای طرح جامع گلزار شهدا، نصب ۶۸ سنگ مزار برای شهدای مدافع امنیت، شهدای مردمی و شهدای جنگ رمضان و تشکیل پرونده برای خانواده شهدای اخیر از دیگر اقدامات بنیاد در این مدت بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات حمایتی و اشتغال اظهار کرد: تمدید و برقراری کمک‌معیشت و مستمری خانواده‌های معظم شهدا، صدور بیش از ۳۰۰ معرفی‌نامه برای دریافت تسهیلات مسکن، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و معرفی بیش از ۱۱۰ نفر برای استخدام و ارائه مشاوره شغلی به ۴۰۰ نفر از جامعه ایثارگری از مهم‌ترین اقدامات این حوزه بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: در این مدت صندوق شاهد به ۵۶۶ نفر از ایثارگران بیش از ۵۹۸ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

قویدل با بیان اینکه سلامت جسم و روان ایثارگران از اولویت‌های بنیاد است، گفت: طی این مدت ۲ هزار و ۶۷۷ مورد خدمات مشاوره روان‌شناختی و مددکاری و ۳۰۰ مورد مشاوره حقوقی به جامعه هدف ارائه شده است.

وی همچنین از انجام ۴۳۸ ملاقات عمومی با ایثارگران و بررسی ۲۶ هزار و ۴۴۵ درخواست ثبت شده خبر داد و افزود: این درخواست‌ها به صورت حضوری و مکتوب دریافت و پیگیری شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در ادامه با اشاره به اقدامات آموزشی و نخبگانی تصریح کرد: ۱۵۰ دانش‌پژوه، ۵۰۷ دانش‌آموز و یک‌هزار و ۸۰ دانشجوی شاهد و ایثارگر تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار گرفتند و از ۳۷ طرح و دستاورد نخبگان و کارآفرینان ایثارگر نیز حمایت شد.

وی اعزام بیش از ۳۵۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به اردوهای زیارتی، سیاحتی و ورزشی و برگزاری منظم جلسات شورای مشاوران امور ایثارگران را از دیگر اقدامات این نهاد عنوان کرد.

قویدل در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ارتقای کیفیت خدمات و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان قزوین انجام شده است.