  1. استانها
  2. قزوین
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

بیش از ۵۰۰ یادواره شهدا در قزوین برگزار شد

بیش از ۵۰۰ یادواره شهدا در قزوین برگزار شد

قزوین- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین از برگزاری بیش از ۵۰۰ یادواره شهدا و اجرای ده‌ها برنامه فرهنگی برای جامعه ایثارگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌پناه قویدل با تشریح عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین از یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت بیش از ۵۰۰ مراسم بزرگداشت و یادواره شهدا، از جمله یادواره‌های ماهانه گلزار شهدای قزوین و برنامه‌های ملی و مذهبی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شده است.

وی افزود: در همین مدت یک‌هزار و ۵۰۰ تصویر شهدا برای نصب بر مزار شهدا تهیه و فضاسازی گلزارهای شهدا انجام شد و همچنین بیش از ۸۰ اثر هنری شامل مستند، فیلم کوتاه، نماهنگ، کلیپ و تئاتر با موضوع ایثار و شهادت تولید شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اجرای نمایش‌های میدانی «علمداران عشق» و «حیاط سرخ»، برگزاری محفل انس با قرآن با حضور حمید شاکرنژاد، برپایی موکب «سلام شهید» و «حسینیه رهبر شهیدم»، ثبت ۱۵۰ سند شفاهی، رونمایی از کتاب، برگزاری مسابقات کتابخوانی، آرشیو بیش از ۳۷ هزار برگ سند و نامگذاری ۲۳ معبر به نام شهدای امنیت و جنگ رمضان را از دیگر برنامه‌های فرهنگی این نهاد برشمرد.

قویدل با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه گلزار شهدا گفت: پیگیری اجرای طرح جامع گلزار شهدا، نصب ۶۸ سنگ مزار برای شهدای مدافع امنیت، شهدای مردمی و شهدای جنگ رمضان و تشکیل پرونده برای خانواده شهدای اخیر از دیگر اقدامات بنیاد در این مدت بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات حمایتی و اشتغال اظهار کرد: تمدید و برقراری کمک‌معیشت و مستمری خانواده‌های معظم شهدا، صدور بیش از ۳۰۰ معرفی‌نامه برای دریافت تسهیلات مسکن، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و معرفی بیش از ۱۱۰ نفر برای استخدام و ارائه مشاوره شغلی به ۴۰۰ نفر از جامعه ایثارگری از مهم‌ترین اقدامات این حوزه بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: در این مدت صندوق شاهد به ۵۶۶ نفر از ایثارگران بیش از ۵۹۸ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

قویدل با بیان اینکه سلامت جسم و روان ایثارگران از اولویت‌های بنیاد است، گفت: طی این مدت ۲ هزار و ۶۷۷ مورد خدمات مشاوره روان‌شناختی و مددکاری و ۳۰۰ مورد مشاوره حقوقی به جامعه هدف ارائه شده است.

وی همچنین از انجام ۴۳۸ ملاقات عمومی با ایثارگران و بررسی ۲۶ هزار و ۴۴۵ درخواست ثبت شده خبر داد و افزود: این درخواست‌ها به صورت حضوری و مکتوب دریافت و پیگیری شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در ادامه با اشاره به اقدامات آموزشی و نخبگانی تصریح کرد: ۱۵۰ دانش‌پژوه، ۵۰۷ دانش‌آموز و یک‌هزار و ۸۰ دانشجوی شاهد و ایثارگر تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار گرفتند و از ۳۷ طرح و دستاورد نخبگان و کارآفرینان ایثارگر نیز حمایت شد.

وی اعزام بیش از ۳۵۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به اردوهای زیارتی، سیاحتی و ورزشی و برگزاری منظم جلسات شورای مشاوران امور ایثارگران را از دیگر اقدامات این نهاد عنوان کرد.

قویدل در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ارتقای کیفیت خدمات و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان قزوین انجام شده است.

کد مطلب 6891151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • داود علینوری IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده حدود ۱۸سال پیش یه وام ده میلیونی برای خرید خانه روستایی گرفتم خونه کلنگی ازبین رفته الان درخواست وام خرید میدم میگن شما گرفتی مگرعمرخونه کلنگی چندساله این یک نمونه وسلام

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها