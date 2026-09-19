به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان نظری اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۲و ۲۹ دقیقه امروز شنبه به سامانه ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه تیبا و یک دستگاه پراید در حدفاصل ابراهیم‌آباد و شهسواران، تیم عملیاتی اورژانس پایگاه محسن حیدری خیرآباد به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی با حضور در صحنه حادثه، با اتخاذ پروتکل‌های امدادی، اقدامات لازم را برای مهار وضعیت و ارائه خدمات اولیه به مصدومان انجام دادند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: بر اثر این سانحه تصادف، هشت نفر آسیب دیدند که ۴ نفر از مصدومان پس از انجام اقدامات فوریت‌های پزشکی در محل، به‌صورت سرپایی مداوا و از خدمات اورژانس بهره‌مند شدند.

نظری بیان کرد: همچنین ۴ مصدوم دیگر که نیاز به مراقبت‌های تخصصی‌تر داشتند، توسط تیم‌های امدادی به بیمارستان حضرت ولی‌العصر (ع) اراک منتقل شدند تا روند درمان آنان در مراکز درمانی ادامه یابد.