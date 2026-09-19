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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

برخورد تیبا و پراید در محور ابراهیم‌آباد -شهسواران ۸مصدوم برجا گذاشت

برخورد تیبا و پراید در محور ابراهیم‌آباد -شهسواران ۸مصدوم برجا گذاشت

اراک- سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: برخورد تیبا و پراید در محور ابراهیم‌آباد -شهسواران ۸ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان نظری اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۲و ۲۹ دقیقه امروز شنبه به سامانه ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه تیبا و یک دستگاه پراید در حدفاصل ابراهیم‌آباد و شهسواران، تیم عملیاتی اورژانس پایگاه محسن حیدری خیرآباد به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی با حضور در صحنه حادثه، با اتخاذ پروتکل‌های امدادی، اقدامات لازم را برای مهار وضعیت و ارائه خدمات اولیه به مصدومان انجام دادند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: بر اثر این سانحه تصادف، هشت نفر آسیب دیدند که ۴ نفر از مصدومان پس از انجام اقدامات فوریت‌های پزشکی در محل، به‌صورت سرپایی مداوا و از خدمات اورژانس بهره‌مند شدند.

نظری بیان کرد: همچنین ۴ مصدوم دیگر که نیاز به مراقبت‌های تخصصی‌تر داشتند، توسط تیم‌های امدادی به بیمارستان حضرت ولی‌العصر (ع) اراک منتقل شدند تا روند درمان آنان در مراکز درمانی ادامه یابد.

کد مطلب 6951783

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