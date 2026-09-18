برخورد پراید و پژو در محور اراک ـ شازند ۷ مصدوم بر جای گذاشت

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۸:۱۹ امروز جمعه، مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید و پژو ۴۰۵ در محور اراک ـ شازند، روبهروی پتروشیمی پتروصنعت، دو تیم عملیاتی از پایگاههای اورژانس روناس و شازند به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، ۷ نفر مصدوم شدند که یک نفر پس از دریافت خدمات فوریتهای پزشکی بهصورت سرپایی در محل درمان شد.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: ۶ مصدوم دیگر این سانحه تصادف، پس از انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک و تأمین اجتماعی شازند منتقل شدند.
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