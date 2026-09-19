خبرگزاری مهر، گروه استانها- حمیدرضا عبدالمنافی: امروز خانه تکواندو استان البرز از صبح حالوهوای یک روز کاملاً ورزشی را دارد؛ تاتامیهای سالن محل رقابت نوجوانانی است که برای کسب امتیاز، حفظ جایگاه تیم خود و نشان دادن تواناییهایشان برابر حریفان به میدان آمدهاند.
صدای اعلام امتیاز داوران، تشویق مربیان و رفتوآمد ورزشکاران، فضای رقابتی خاصی به سالن داده است.
رقابتهای لیگ برتر نوجوانان کشور امروز در حالی در خانه تکواندو البرز برگزار میشود که همزمان، مرحله انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی داخل سالن ریاض نیز در این استان جریان دارد؛ موضوعی که باعث شده امروز البرز میزبان بخش مهمی از فعالیتهای رقابتی تکواندو کشور باشد.
تیمها برای امتیاز به میدان آمدهاند
در ترکیب تیمهای حاضر در رقابتهای امروز، نام مجموعههایی از چند استان کشور دیده میشود.
در کنار تیمهای حاضر، امکان جذب بازیکن آزاد نیز در نظر گرفته شده است؛ ظرفیتی که فرصت حضور ورزشکارانی را فراهم میکند که خارج از ترکیب ثابت تیمها قرار دارند و میخواهند در فضای رسمی لیگ توانایی خود را محک بزنند.
امروز در سالن، هر مبارزه برای ورزشکاران فقط یک مسابقه ساده نیست؛ نوجوانانی که روی تاتامی قرار میگیرند، در کنار تلاش برای کسب امتیاز، تجربه حضور در یک رقابت رسمی و فشرده را نیز به دست میآورند.
البرز؛ میزبان همزمان لیگ و انتخابی تیم ملی
محمد انصافدوست، رئیس هیئت تکواندو استان البرز، امروز در حاشیه رقابتها با اشاره به روند برگزاری مسابقات گفت: سطح فنی لیگ برتر نوجوانان روزبهروز بهتر شده و کیفیت رقابتها حتی فراتر از پیشبینیها در حال برگزاری است.
وی همچنین با اشاره به سابقه البرز در میزبانی رقابتهای تکواندو عنوان کرد که فدراسیون برای برگزاری مسابقات لیگ، انتخابی تیم ملی و دیگر رویدادهای مهم به ظرفیتهای این استان اعتماد دارد.
امروز این موضوع در خانه تکواندو البرز قابل مشاهده است؛ یک سو نوجوانانی برای لیگ برتر مبارزه میکنند و سوی دیگر، مدعیان تیم ملی برای به دست آوردن فرصت حضور در مسابقات بینالمللی روی تاتامی میروند.
رقابت برای رسیدن به ریاض
همزمان با لیگ نوجوانان، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تکواندو نیز امروز در البرز برگزار میشود.
حسین وحیدی، رئیس سازمان ملی فدراسیون تکواندو، درباره این رقابتها گفت که این مرحله برای شناسایی سه نفر منتخب جهت حضور در مسابقات آسیایی داخل سالن ریاض عربستان برگزار شده است.
نفرات اول و دوم مسابقات کشوری ماه گذشته، نفرات برتر المپیاد ورزشی و المپیاد دانشجویان و چهار ورزشکار دعوتشده از سوی کمیته فنی، در این مرحله حضور دارند و در اوزان مختلف با یکدیگر رقابت میکنند.
حالا در همین سالنی که نوجوانان برای موفقیت در لیگ تلاش میکنند، مدعیان تیم ملی نیز برای رسیدن به یک پیراهن ملی و حضور در رقابتهای ریاض مبارزه میکنند.
استقبال از حضور بازیکنان آزاد
کوروش رجلی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو، نیز امروز در حاشیه مسابقات با اشاره به هفته دوم لیگ برتر نوجوانان اظهار کرد: استان البرز میزبانی خوبی از رقابتها دارد و همزمان انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات ریاض نیز در این استان برگزار میشود.
وی با اشاره به حجم بالای مسابقات تکواندو در فصل تابستان گفت: استانها با برگزاری رقابتهای مختلف در کنار فدراسیون قرار گرفتهاند و این موضوع به برگزاری بهتر برنامههای فدراسیون کمک میکند.
رجلی همچنین از استقبال ورزشکاران از امکان حضور بازیکنان آزاد خبر داد و گفت ظرفیت در نظر گرفتهشده برای این بخش تکمیل شده است؛ اتفاقی که نشان میدهد لیگ نوجوانان تنها محدود به تیمهای ثابت نیست و ورزشکاران بیشتری امکان ورود به فضای رقابتی را پیدا کردهاند.
امروز در خانه تکواندو البرز، هدف هر مبارزه برای ورزشکاران متفاوت است؛ برخی برای تیم خود امتیاز میگیرند، برخی به دنبال اثبات تواناییهایشان برای مربیان هستند و تعدادی نیز میخواهند مسیر حضور در سطوح بالاتر را آغاز کنند.
لیگهای رده پایه از همین منظر اهمیت دارند؛ جایی که نوجوانان در کنار رقابت، تجربه مدیریت مسابقه، تحمل فشار، اجرای تاکتیک و رویارویی با حریفان مختلف را به دست میآورند.
امروز تاتامی خانه تکواندو البرز شاهد رقابت نسل نوجوان تکواندو ایران است؛ نسلی که شاید نام بسیاری از آنها هنوز برای مخاطبان ورزش شناختهشده نباشد، اما هر امتیاز و هر مبارزه میتواند بخشی از مسیر آینده ورزشی آنان را رقم بزند.
نظر شما