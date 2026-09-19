به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال مردان درحالی به هفته پنجم رسیده که تیم فوتسال گهر زمین سیرجان با عملکرد خوبی که داشته حالا به عنوان اصلی‌ترین مدعی این لیگ به حساب می‌آید.

شاگردان حمید بی‌غم در ۵ هفته با کسب ۴ پیروزی و یک تساوی با ۱۳ امتیاز در صدر جدول رقابت‌ها قرار دارند.

این درحالی است که گهرزمین در فصول گذشته هفته‌های ابتدایی را به راحتی از دست می‌داد، اما امسال با پیروزی‌های مهمی که برابر رقبای اصلی خودش به دست آورده بود تا اینجای فصل بدون شکست در صدر جدول قرار دارد.

سرمربی تیم فوتسال گهرزمین سیرجان درمورد عملکرد تیمش به خبرنگار مهر گفت: بازی خوبی بود و پیروزی ۲ بر صفر برابر مس سونگون کار بزرگی است، اما از عملکرد بازیکنانم راضی نیستم، زیرا بازیکن بزرگ باید در لحظه‌های حساس بهترین تصمیم را بگیرد و اجازه ندهد فشار تا دقایق پایانی روی تیم باشد.

حمید بی‌غم، ادامه داد: به همه این برد را تبریک می‌گویم‌ خداراشکر بدون گل خوردن بازی به پایان رسید و امیدوارم پایان فصل شرمنده مردم سیرجان نشویم.

گهرزمین در برابر شهرداری ساوه، پالایش نفت اصفهان، فولاد زرند ایرنیان و مس سونگون پیروز شده و برابر گیتی‌پسند نیز تساوی کرده است تا با ۱۳ امتیاز صدرنشین لیگ باشد.

یکی از نکات مهم درمورد این تیم پیروزی برابر رقبای اصلی در هفته‌های ابتدایی بوده است.