۷۱۶ واحد «خانه امید» در گلستان وارد فرآیند ساخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی عصر شنبه در جلسه پایش هفتگی طرح «خانه امید» با اشاره به اهمیت این طرح خواستار پیگیری مستمر روند اجرای پروژهها و رفع موانع موجود شد.
وی اظهار کرد: اقدامات انجامشده در شعب باید بهصورت دقیق مستندسازی و آخرین وضعیت اجرای طرح بهطور مستمر گزارش شود تا روند پیشرفت پروژهها قابل رصد و ارزیابی باشد.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین با اشاره به ارزیابی سهماهه دوم عملکرد استانها افزود: مبنای این ارزیابی، خروجی سامانههای مختلف است و به همین دلیل ثبت بهموقع خدمات و اقدامات انجامشده اهمیت دارد.
وی ادامه داد: تمامی اقدامات مرتبط با طرح «خانه امید» باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت در سامانههای دفتر مرکزی ثبت شود تا عملکرد واقعی استان در ارزیابیها منعکس شود.
خسروی با اشاره به سهم گلستان از طرح «خانه امید» گفت: سهم استان در این طرح یکهزار و ۳۲۵ واحد مسکونی است که تاکنون ۷۱۶ واحد آن کارسازی شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
وی بر تداوم پایش هفتگی پروژهها تأکید کرد و گفت: رفع موانع اجرایی، تسریع در فرآیندها، واگذاری زمین، مذاکره با مرتبطان طرح و ثبت دقیق عملکرد شعب باید بهصورت مستمر دنبال شود.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خواستار افزایش پیگیریها برای تکمیل فرآیند اجرای طرح شد و افزود: هدفگذاری انجامشده باید با تلاش مضاعف مجموعه بنیاد مسکن و پیگیری مستمر شعب محقق شود.
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