به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر شنبه در دیدار با رئیس و کارکنان مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی سمنان در محل دفتر خود اظهار داشت: نیروهای اورژانس در نخستین دقایق وقوع حوادث با صحنههای دشوار و گاه دلخراش مواجه میشوند.
وی ادامه داد: فرد حادثه دیده یا خانواده او ممکن است به دلیل شرایط روحی نامناسب، برخورد تندی با نیروهای اورژانس داشته باشند و به همین دلیل کارکنان این مجموعه بیش از دیگران به ویژگیهایی مانند بردباری و خونسردی نیاز دارند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) در حکمت ۴۶۰ نهجالبلاغه، حلم و خونسردی را از ویژگیهای مهم برای مدیریت شرایط بحرانی دانست و یادآور شد: نیروهای اورژانس در شرایطی که نیازمند تصمیمگیری سریع برای نجات مصدوم و مدیریت حادثه هستند، باید آرامش خود را به شکل شایسته حفظ کنند.
مطیعی با بیان اینکه حلم و بردباری تنها یک ویژگی ذاتی نیست، تصریح کرد: بسیاری از صفات اخلاقی از طریق تمرین و ممارست به دست میآیند و انسان باید در طول زندگی برای تقویت این ویژگیها تلاش کند.
وی همت بلند را از عوامل شکلگیری حلم و بردباری عنوان کرد و افزود: این ویژگی برای افرادی که در محیطهای پرتنشی مانند اورژانس فعالیت میکنند، اهمیت بیشتری دارد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان همچنین بر ضرورت تمرین بردباری در محیط خانواده تأکید کرد و بیان داشت: انسان باید تقویت این ویژگی را از خانواده آغاز کند و با تمرین و ممارست آن را در وجود خود نهادینه سازد.
مطیعی، امیدبخشی و ایجاد آرامش در نخستین مواجهه با مصدومان و خانوادههای آنان را از اقدامات مهم نیروهای اورژانس دانست و بیان کرد: بهویژه در شرایطی که خانوادهای عزیز خود را از دست داده یا در آستانه از دست دادن اوست، برخورد آرام و امیدبخش نیروهای امدادی میتواند بسیار موثر باشد.
وی با اشاره به روند فعالیت اورژانس ۱۱۵ از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۴ تاکنون، خاطرنشان کرد: این مجموعه از نظر امکانات، عملکرد و نحوه خدمترسانی پیشرفتهای قابل توجهی داشته است.
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