به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر شنبه در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان تهران که با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: این ستاد باید بر مطالبات واقعی نسل جوان متمرکز شود و به‌طور مشخص پاسخ دهد که جوانان چه می‌خواهند، چه تعداد متقاضی در هر حوزه وجود دارد و برای حل مسائل آنان چه برنامه‌ای در دست اجراست.

وی افزود: بیان کلی مشکلات و ارائه گزارش‌های تکراری کافی نیست؛ هر دستگاه باید برنامه روشن خود را ارائه کند و مشخص شود مصوبات پیشین به چه نتیجه‌ای رسیده و چه تغییری در زندگی جوانان ایجاد کرده است.

معتمدیان، ازدواج و مسکن را از مهم‌ترین مطالبات جوانان دانست و گفت: در نشست آینده باید آمار دقیق متقاضیان، اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت برنامه‌ها و موانع موجود ارائه شود.

وی ادامه داد: برنامه مسکن جوانان باید هر دو بخش مسکن ملکی و استیجاری را دربر گیرد. هرچند در شهر تهران با محدودیت جدی زمین مواجه هستیم، در برخی شهرستان‌ها ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها و در چارچوب نهضت ملی مسکن، پروژه‌های ویژه جوانان را تعریف کرد.

استاندار تهران افزود: با برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و تقسیم کار روشن می‌توان از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، نهادهای حمایتی و خیران برای تأمین مسکن جوانان، به‌ویژه گروه‌های کم‌برخوردار و تحت پوشش، استفاده کرد.

معتمدیان، مهارت‌آموزی را حلقه مفقوده اشتغال جوانان عنوان کرد و گفت: تهران قطب اقتصادی کشور است و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند؛ در مقابل، بخشی از جوانان دارای مدارک تحصیلی بالا همچنان بیکار هستند. این دوگانگی نشان می‌دهد میان آموزش، مهارت و نیاز واقعی بازار کار هماهنگی کافی وجود ندارد.

وی خطاب به دستگاه‌های متولی تأکید کرد: آمار جوانان بیکار استان باید براساس سن، تحصیلات و مهارت احصا و با نیازهای واقعی کارفرمایان تطبیق داده شده؛ سپس با استفاده از ظرفیت مراکز فنی‌وحرفه‌ای، آموزشگاه‌های آزاد و بنگاه‌های اقتصادی، آموزش‌های متناسب با بازار کار طراحی شود.

استاندار تهران افزود: صرف برگزاری دوره آموزشی کافی نیست و فرآیند توانمندسازی باید به جذب جوانان در بازار کار منتهی شود. شاخص ارزیابی دستگاه‌ها نیز باید تعداد جوانانی باشد که پس از گذراندن دوره‌های مهارتی، وارد بازار کار شده‌اند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت اجتماعی جوانان تأکید کرد و گفت: جوانان تنها دریافت‌کننده خدمات نیستند؛ آنان می‌توانند در اداره امور جامعه، حل مسائل محلات و پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشند. تجربه انقلاب اسلامی نیز نشان داده است که مساجد و شبکه‌های مردمی ظرفیت کم‌نظیری برای سازمان‌دهی و مشارکت جوانان دارند.

استاندار تهران تصریح کرد: دولت آمادگی دارد بخشی از امور را با اعتماد به جوانان و تشکل‌های مردمی واگذار کند. ستاد ساماندهی امور جوانان باید سازوکار استفاده از این ظرفیت را طراحی و زمینه حضور مؤثر جوانان در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها را فراهم کند.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه کاهش محسوس جلسات حضوری غیرضروری استان خبر داد و گفت: هدف، حذف جلسات ضروری و قانونی نیست؛ بلکه باید با استفاده از ظرفیت ارتباطات برخط، مسیر تصمیم‌گیری کوتاه‌تر و فرصت مدیران برای پیگیری میدانی و اجرای مصوبات بیشتر شود.

وی ادامه داد: زیرساخت امن برگزاری جلسات برخط میان استانداری، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی فراهم شده و باید حداکثر ظرف یک ماه به‌روزرسانی و عملیاتی شود. این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در وقت مدیران، به کاهش ترددهای اداری، مصرف سوخت و آلودگی هوا کمک می‌کند.

معتمدیان، نهضت توسعه عدالت آموزشی را نمونه‌ای موفق از تجمیع ظرفیت دستگاه‌ها دانست و گفت: استان تهران در ابتدای دولت از نظر سرانه فضای آموزشی در جایگاه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت و در برخی مناطق، کلاس‌های درس با جمعیتی تا ۴۸ دانش‌آموز تشکیل می‌شد.

وی افزود: با شکل‌گیری نهضت مدرسه‌سازی و استفاده از ظرفیت دولت، شهرداری‌ها، خیران و سایر دستگاه‌ها، سرانه فضای آموزشی استان به ۵٫۷۹ مترمربع رسید و تهران از رتبه ۲۸ به رتبه ۱۹ کشور ارتقا یافت؛ به‌گونه‌ای که امروز سرانه استان بالاتر از متوسط کشوری قرار گرفته است.

استاندار تهران با اشاره به اقدامات حوزه ورزش نیز اظهار کرد: هم‌اکنون ۶۵ پروژه ورزشی در استان در دست اجراست و در هفته دولت نیز ۱۰ پروژه با ۱۶۵ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری رسید. این روند با وجود محدودیت‌های اعتباری، تحریم‌ها و شرایط جنگی متوقف نشد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز جوانان با جدیت ادامه یافت.

معتمدیان در پایان تأکید کرد: دستگاه‌ها باید در فاصله میان نشست‌های ستاد، مصوبات را به اقدام تبدیل کنند و در نشست بعدی، به‌جای تکرار مشکلات، نتیجه عملکرد خود را در حوزه ازدواج، مسکن، مهارت‌آموزی، اشتغال، ورزش و مشارکت اجتماعی جوانان ارائه دهند.

در پایان این نشست، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، حکم انتصاب محمدصادق معتمدیان به‌عنوان رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان استان تهران را به استاندار تهران اهدا کرد.