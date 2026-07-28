اعزام ناوگان اورژانس سمنان به مرز مهران برای خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدیپور بعدازظهر سهشنبه در آیین بدرقه تیمهای عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، از اعزام یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و سه دستگاه آمبولانس به مرز مهران خبر داد و اظهار کرد: این ناوگان با هدف ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و تأمین سلامت زائران اربعین حسینی در مرز مهران مستقر خواهد شد.
وی افزود: تیمهای عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در کنار سایر نیروهای امدادی و درمانی، خدمات فوریتهای پزشکی مورد نیاز زائران اربعین را بهصورت شبانهروزی ارائه خواهند کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به زائران اربعین، تصریح کرد: اعزام نیروها و ناوگان اورژانس تنها یک مأموریت اداری نیست، بلکه رسالتی انسانی و ارزشمند برای خدمت به مردم در یکی از بزرگترین اجتماعات معنوی جهان اسلام به شمار میرود.
رشیدیپور با بیان اینکه کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی با روحیه ایثار، تعهد و احساس مسئولیت در این مأموریت حضور مییابند، گفت: هدف اصلی از این اعزام، حفظ سلامت زائران، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ایجاد آرامش خاطر برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان اورژانس، خاطرنشان کرد: نیروهای اعزامی با آمادگی کامل در مرز مهران مستقر خواهند شد تا خدمات فوریتهای پزشکی را با سرعت، کیفیت و اثربخشی مطلوب به زائران اربعین ارائه کنند.
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