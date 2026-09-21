طهمورث سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انتشار آگهی فروش کله قوچ در سایت «دیوار» طی ماه‌های گذشته، موضوع با جدیت در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلام‌آبادغرب قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و همکاری پلیس فتا و نیروی انتظامی، هویت فرد متخلف شناسایی شد و پس از تکمیل مستندات، پرونده وی برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال و نامبرده به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلام‌آبادغرب با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با حیات‌وحش، از همکاری و همراهی پلیس فتا و نیروی انتظامی در شناسایی این فرد قدردانی کرد.

وی در پایان تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلام‌آبادغرب بر تداوم نظارت و پیگیری تخلفات مرتبط با حیات‌وحش و برخورد قانونی با متخلفان در چارچوب مقررات تأکید دارد.