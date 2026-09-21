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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

حکم قاچاقچی سوخت در کوهپایه صادر شد

حکم قاچاقچی سوخت در کوهپایه صادر شد

اصفهان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از صدور حکم محکومیت برای عامل قاچاق بیش از ۱۲ هزار لیتر سوخت در شهرستان کوهپایه خبر داد و گفت: متهم علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه محکوم شد.

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر صدور حکم قطعی در پرونده قاچاق سوخت در شهرستان کوهپایه اظهار کرد: در پی شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون کشنده توسط مأموران انتظامی پاسگاه رامشه، پرونده‌ای مبنی بر حمل سوخت خارج از ضوابط قانونی تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در تشریح جزئیات این تخلف افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور، محموله‌ای به حجم ۱۲ هزار و ۱۵۲ لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) را کشف کردند که بدون رعایت تشریفات و ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت حمل می‌شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش اولیه این محموله سوختی بیش از ۹ میلیارد و ۳۷ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان کوهپایه پس از احضار متهم و بررسی مستندات موجود در پرونده، دفاعیات وی را غیرموجه دانسته و اتهام انتسابی مبنی بر حمل سوخت قاچاق را محرز دانست.

ایزدی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر صدور حکم ضبط محموله مکشوفه به نفع دولت، متهم را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی سوخت بر اساس نرخ فوب خلیج فارس محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در پایان تأکید کرد: همچنین با توجه به ضوابط قانونی در خصوص خودروهای حامل کالای قاچاق، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال دیگر نیز به عنوان ارزش خودرو به مبلغ جریمه اضافه شد. در مجموع، متهم این پرونده به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که این مبلغ پس از قطعیت حکم، به حساب خزانه دولت واریز گردید.

کد مطلب 6953618

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