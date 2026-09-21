حکم قاچاقچی سوخت در کوهپایه صادر شد

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر صدور حکم قطعی در پرونده قاچاق سوخت در شهرستان کوهپایه اظهار کرد: در پی شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون کشنده توسط مأموران انتظامی پاسگاه رامشه، پرونده‌ای مبنی بر حمل سوخت خارج از ضوابط قانونی تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در تشریح جزئیات این تخلف افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور، محموله‌ای به حجم ۱۲ هزار و ۱۵۲ لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) را کشف کردند که بدون رعایت تشریفات و ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت حمل می‌شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش اولیه این محموله سوختی بیش از ۹ میلیارد و ۳۷ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان کوهپایه پس از احضار متهم و بررسی مستندات موجود در پرونده، دفاعیات وی را غیرموجه دانسته و اتهام انتسابی مبنی بر حمل سوخت قاچاق را محرز دانست.

ایزدی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر صدور حکم ضبط محموله مکشوفه به نفع دولت، متهم را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی سوخت بر اساس نرخ فوب خلیج فارس محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در پایان تأکید کرد: همچنین با توجه به ضوابط قانونی در خصوص خودروهای حامل کالای قاچاق، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال دیگر نیز به عنوان ارزش خودرو به مبلغ جریمه اضافه شد. در مجموع، متهم این پرونده به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که این مبلغ پس از قطعیت حکم، به حساب خزانه دولت واریز گردید.