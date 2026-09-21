به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این تمرین از ساعت ۱۸ آغاز شد و ملی‌پوشان در ابتدا دقایقی به صحبت‌های امیر قلعه‌نویی گوش دادند. پس از صحبت‌های سرمربی تیم ملی، بازیکنان به دو گروه زرد و سفید تقسیم شدند و تمرینات سرعتی و استقامتی را انجام دادند.



مهدی طارمی، سردار آزمون و محمد قربانی از جمله لژیونرهای حاضر در تمرین امروز بودند. همچنین دنیس اکرت، محمد محبی، سعید عزت‌اللهی و شهاب زاهدی، چهار لژیونر دیگر دعوت‌شده به تیم ملی، در ازبکستان به جمع ملی‌پوشان اضافه خواهند شد.

سعید الهویی، مربی تیم ملی که به دلیل بیماری در تمرینات دو روز گذشته حضور نداشت، از امروز در تمرین تیم ملی حاضر شد.

در ادامه، بازیکنان به سه گروه سفید، زرد و قرمز تقسیم شدند و تمرین حفظ توپ و بازی تک‌ضرب را انجام دادند. در این بخش، تعداد پاس‌های صحیح و حفظ جریان بازی مورد تأکید کادر فنی بود.

بازی درون‌تیمی بخش بعدی تمرین بود که بازیکنان در قالب دو تیم زرد و قرمز به مصاف یکدیگر رفتند. در بخش نخست این بازی، یکی از تیم‌ها به سمت یک دروازه بزرگ حمله می‌کرد و تیم مقابل سه دروازه کوچک را هدف قرار می‌داد. در ادامه، شکل تمرین تغییر کرد و بازی با دو دروازه بزرگ پیگیری شد.

اعضای تیم ملی نوجوانان نیز در محل تمرین حضور داشتند و برنامه‌های ملی‌پوشان را از نزدیک تماشا کردند.

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی ظهر فردا سه‌شنبه ۳۱ شهریور برای بازی با ازبکستان عازم تاشکند می شود.