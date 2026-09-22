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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۱

ماکرون: با ترامپ برای کاهش تنش در بازار انرژی به توافق رسیدم

ماکرون: با ترامپ برای کاهش تنش در بازار انرژی به توافق رسیدم

رئیس‌جمهور فرانسه از توافق با ترامپ برای کاهش تنش در بازار انرژی و تلاش برای توقف موقت حملات به زیرساخت‌های اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه از توافق با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش تنش در بازارهای انرژی، حفاظت از زیرساخت‌های خاورمیانه و کشتیرانی در تنگه هرمز و تلاش برای توقف موقت حملات به زیرساخت‌های انرژی و غیرنظامی اوکراین خبر داد.

ماکرون همچنین گفت که دو طرف توافق کرده‌اند تلاش‌های خود را برای دستیابی به توقف موقت حملات علیه زیرساخت‌های انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین هماهنگ کنند.

رئیس‌جمهور فرانسه تأکید کرد که باید هرچه سریع‌تر مذاکرات جدی درباره شرایط برقراری صلح میان روسیه و اوکراین آغاز شود.

کد مطلب 6954484

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