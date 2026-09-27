حمایت بهزیستی استان سمنان از ۲۳۷۱ فرد دارای اختلال شنوایی

معصومه میراج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۷۱ نفر در استان به واسطه کم‌شنوایی و ناشنوایی تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار کرد: این افراد در طول سال از خدمات مختلف بهزیستی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به نرخ ناشنوایی و کم‌شنوایی در استان سمنان افزود: این نرخ ۳۴ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر است و حدود ۲۵ درصد افراد دارای معلولیت‌های شنوایی تحت پوشش بهزیستی استان در روستاها زندگی می‌کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه ۲۸۳ نفر، معادل حدود ۱۰ درصد افراد دارای اختلال شنوایی تحت پوشش، کمتر از ۱۸ سال سن دارند، گفت: بیشترین گروه سنی افراد تحت پوشش بهزیستی استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند.

ارائه خدمات توانبخشی به کودکان کم‌شنوا

میراج با اشاره به فعالیت دو مرکز توانبخشی روزانه آموزشی ویژه افراد دارای اختلال شنوایی در استان سمنان، بیان کرد: این مراکز در مجموع ۸۰ نفر را تحت پوشش دارند و تمام کودکانی که از خدمات آنها بهره‌مند می‌شوند، از یارانه ۱۰۰ درصدی برخوردار هستند.

وی آموزش مهارت‌های ارتباطی و مفاهیم زبانی و گفتاری را از جمله خدمات این مراکز برشمرد و افزود: این آموزش‌ها با نظارت کارشناسان شنوایی‌شناسی و گفتاردرمانی و با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و استقلال کودکان ارائه می‌شود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان سمنان درباره حمایت‌های ارائه‌شده به افراد دارای اختلال شنوایی نیز گفت: ۲۱۵ نفر برای دریافت خدمات شنوایی‌شناسی و گفتاردرمانی از کمک‌هزینه‌های مرتبط به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شده‌اند.

حضور افراد دارای اختلال شنوایی در آزمون استخدامی

میراج ادامه داد: از مجموع ۱۶۲ شرکت‌کننده دارای معلولیت در آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت، ۲۵ نفر از گروه افراد دارای اختلال شنوایی بودند.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ گفت: ۷۸ نفر از کمک‌هزینه خرید سمعک، تربیت شنیداری و تهیه لوازم جانبی بهره‌مند شدند که مجموع این کمک‌هزینه‌ها ۴۰۱ میلیون تومان بوده است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان سمنان خاطرنشان کرد: ۲۶۱ دانش‌آموز و ۲۷ دانشجوی دارای اختلال شنوایی تحت پوشش نیز کمک‌هزینه تحصیلی دریافت کردند و برای ۳۰ نفر از این افراد، آموزش‌های ارتقای توانمندی ارائه شد.