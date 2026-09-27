حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز و فردا شرایط نسبتا آرامی بر روی دریا حاکم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر وقت سه شنبه و طی روز چهارشنبه در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی، دریا در مناطق شمالی و مرکزی استان تا حدودی متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالبا جنوب غربی – جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.