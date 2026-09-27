رنجبر: دستگاه‌ های اجرایی در پشتیبانی و خدمات‌ رسانی نقش آفرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رنجبر پیش از ظهر یکشنبه در همایش تبیین نقش بسیج ادارات در دفاع مقدس، در سالن اجتماعات گاز رشت ،ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادو خاطره شهدا بویژه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: این همایش با هدف بازخوانی رشادتها، فداکاریهای و مشارکت کارکنان دستگاههای اجرایی در دوران هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.
رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان افزود: انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده و تبیین نقش اقشار مختلف جامعه در پشتیبانی از جبههها، ضرورتی مهم و انکارناپذیر است.
وی گفت: تجربههای ارزشمند دوران دفاع مقدس نشان داد که همدلی، مسئولیت پذیری و حضور مؤثر مردم و کارکنان ادارات میتواند در عبور از شرایط دشوار و مقابله با تهدیدها نقش تعیین کنندهای داشته باشد.
سرهنگ رنجبر تاکید کرد این روحیه ارزشمند باید در عرصههای مختلف خدمترسانی و مدیریت کشور نیز حفظ و تقویت شود.
وی از برنامه بسیج اقشار مختلف سپاه قدس گیلان برای دعوت از جمعی از خانوادههای معظم شهدای میناب خبر داد و گفت: این خانوادهها با حضور در مدارس استان گیلان، به روایتگری رشادتها و حماسههای دوران دفاع مقدس و بیان خاطرات شهدا خواهند پرداخت تا ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان منتقل شود.
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