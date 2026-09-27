جدال شاگردان پیاتزا با سرمربی اسبق تیم ملی والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال مردان بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از پنجم تا یازدهم مهرماه با حضور ۱۶ تیم پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که در گروه B با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی این بازی‌ها به مصاف تایلند می‌رود که این دیدار ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه روز دوشنبه ششم مهرماه آغاز می‌شود.

تیم ملی والیبال تایلند در حال حاضر با ۸۷.۸۷ امتیاز در جایگاه پنجاه دو جهان قرار دارد و با توجه به اینکه تیم ملی والیبال ایران با ۲۱۴.۴۰ امتیاز در رتبه نوزدهم جهان قرار دارد، شاگردان پیاتزا فاصله سی و سه رتبه‌ای با این حریف آسیایی دارند. البته پیاتزا تاکید کرده است که تایلند و اندونزی در سطح دیگری نسبت به قرقیزستان بازی می کنند و به همین دلیل رقبای سرسختی برای ایران هستند.

تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران تا کنون ۱۵ بار با تایلند بازی کرده است که در ۱۴ مسابقه فاتح میدان شده است و تنها در سال ۲۰۰۵ و در قهرمانی مردان آسیا نتیجه را به این تیم واگذار کرده است، اما تایلند در سال اخیر سرمایه گذاری زیادی بر روی والیبال خود کرده است و تیم ملی این کشور در قهرمانی آسیا نیز با هدایت پارک کی وون عملکرد خوبی داشت و در نهایت در رتبه پنجم قرار گرفت.

از سوی دیگر تیم ملی والیبال ایران پس از کسب نایب قهرمانی قاره کهن پا به این مسابقات گذاشته است و وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک امید زیادی به این تیم برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی دارد.

تیم ملی والیبال تایلند یک بار در قهرمانی مردان جهان شرکت کرده است که در سال ۱۹۹۸ رتبه نوزدهم مسابقات را به دست آورد. این تیم ۱۶ بار نیز در قهرمانی مردان آسیا شرکت کرده است که رتبه پنجم ۲۰۰۵ و ۲۰۲۶ بهترین عملکردش است.