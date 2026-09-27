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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

آتش‌سوزی در مدرسه شبانه‌روزی سرابتاوه یاسوج؛ علت حادثه در دست بررسی

آتش‌سوزی در مدرسه شبانه‌روزی سرابتاوه یاسوج؛ علت حادثه در دست بررسی

یاسوج- مدیرعامل آتش‌نشانی شهرداری یاسوج از وقوع آتش‌سوزی در یک مدرسه شبانه‌روزی در منطقه سرابتاوه خبر داد.

محمد رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یک مدرسه شبانه‌روزی در منطقه سرابتاوه شهرستان بویراحمد، اظهار کرد: این حادثه در یک مدرسه شبانه‌روزی در منطقه سرابتاوه رخ داده است.

وی افزود: این مدرسه در زمان وقوع حادثه فاقد دانش‌آموز بوده و تنها نگهبان در محل حضور داشته است.

مدیرعامل آتش‌نشانی شهرداری یاسوج با بیان اینکه حادثه تحت بررسی قرار دارد، گفت: علت دقیق وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده و بررسی‌ها برای تعیین علت حادثه ادامه دارد.

رستمی تأکید کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، علت وقوع آتش‌سوزی مشخص و اعلام می شود.

کد مطلب 6960043

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