محمد رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع آتشسوزی در یک مدرسه شبانهروزی در منطقه سرابتاوه شهرستان بویراحمد، اظهار کرد: این حادثه در یک مدرسه شبانهروزی در منطقه سرابتاوه رخ داده است.
وی افزود: این مدرسه در زمان وقوع حادثه فاقد دانشآموز بوده و تنها نگهبان در محل حضور داشته است.
مدیرعامل آتشنشانی شهرداری یاسوج با بیان اینکه حادثه تحت بررسی قرار دارد، گفت: علت دقیق وقوع آتشسوزی هنوز مشخص نشده و بررسیها برای تعیین علت حادثه ادامه دارد.
رستمی تأکید کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، علت وقوع آتشسوزی مشخص و اعلام می شود.
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