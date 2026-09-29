به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کبیری‌پور شامگاه دوشنبه در آیین تجلیل از سنگرسازان بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی استان قم که در سرای همدلی جامعه مهندسین در میدان ارتش قم برگزار شد، با تأکید بر تداوم مسیر جهاد و مقاومت اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال تنها یادآور حماسه‌های سال‌های گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مسئولیت‌های امروز و آمادگی برای ادامه مسیر خدمت و ایثار است.



وی افزود: شرایط امروز نشان می‌دهد که مفهوم دفاع و جهاد همچنان استمرار دارد و جامعه باید با همان روحیه‌ای که رزمندگان و جهادگران در دوران دفاع مقدس پای کار آمدند، در عرصه‌های جدید نیز مسئولیت خود را ایفا کند.



جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم ادامه داد: برگزاری آیین تجلیل از سنگرسازان بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی استان قم در حقیقت تجلیل از انسان‌هایی است که در دوره‌ای حساس با اخلاص و گمنامی برای پشتیبانی از جبهه‌ها تلاش کردند.



کبیری‌پور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و جهادگران دوران دفاع مقدس بیان کرد: اقتدار امروز کشور حاصل مجاهدت و فداکاری انسان‌هایی است که بدون چشمداشت در میدان حضور یافتند و سنگرسازان بی‌سنگر نمونه‌ای روشن از این فرهنگ و روحیه جهادی هستند.



وی با اشاره به جایگاه احساس مسئولیت در شکل‌گیری فرهنگ بسیجی گفت: ریشه بسیج در احساس مسئولیت است و هر فردی که در هر جایگاه و با هر لباسی نسبت به مسئولیتی که بر عهده دارد احساس مسئولیت کند، از این روحیه برخوردار است.



جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم افزود: این نگاه نباید محدود به یک مقطع تاریخی یا یک عرصه خاص باشد و لازم است روحیه مسئولیت‌پذیری و خدمت در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز استمرار پیدا کند.



کبیری‌پور یکی از عرصه‌های مهم این مسئولیت را حوزه تولید و امنیت غذایی دانست و ادامه داد: همان‌گونه که جهادگران در دوران دفاع مقدس برای پشتیبانی از رزمندگان در میدان حضور داشتند، امروز نیز می‌توان با تکیه بر همان روحیه جهادی در عرصه‌های جدید به خدمت و تلاش پرداخت.



وی تأکید کرد: فرهنگ جهاد زمانی استمرار پیدا می‌کند که احساس مسئولیت نسبت به جامعه و کشور در میان افراد مختلف وجود داشته باشد و هر کس متناسب با جایگاه خود برای انجام وظیفه وارد میدان شود.



جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم با اشاره به اقدامات جهادگران در دوران دفاع مقدس گفت: این نیروها در مناطق عملیاتی حضور داشتند و با اجرای فعالیت‌های عمرانی، بخش مهمی از نیازهای زیرساختی جبهه‌ها را تأمین می‌کردند.



کبیری‌پور افزود: احداث خاکریز، ایجاد جاده‌های دسترسی و ساخت سنگر از جمله اقداماتی بود که جهادگران برای فراهم کردن شرایط مناسب حضور و فعالیت رزمندگان انجام دادند و این اقدامات بخشی از پشتیبانی مؤثر آنان از جبهه‌ها بود.



وی خاطرنشان کرد: جهادگران در آن دوران در کنار رزمندگان و در شرایط دشوار مناطق عملیاتی به انجام وظیفه پرداختند و تلاش آنان در شکل‌گیری زیرساخت‌های مورد نیاز جبهه‌ها نقش مهمی داشت.



جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم با بیان اینکه این روحیه می‌تواند در شرایط امروز نیز استمرار داشته باشد، گفت: عرصه‌های جهاد در گذر زمان تغییر می‌کنند اما روحیه خدمت، ایثار و احساس مسئولیت همچنان می‌تواند مبنای حضور و فعالیت انسان‌های مؤمن و مسئولیت‌پذیر باشد.



کبیری‌پور با اشاره به ضرورت حفظ روحیه ایثار و اخلاص در مسیر جهاد و مقاومت ابراز امیدواری کرد: جبهه‌های جهاد و مقاومت با استمرار این روحیه به فتح و پیروزی منتهی شود.



وی افزود: تداوم مسیر جهاد و مقاومت باید با اتکا به روحیه ایثار، اخلاص و احساس مسئولیت دنبال شود تا در نهایت زمینه نصرت الهی و ظهور حضرت حجت(عج) فراهم شود.