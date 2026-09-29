به گزارش خبرنگار مهر، دهمین روز بازی های آسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران پیگیری می شود که بعد از مدال برنز مهسا بهشتی در وزنه برداری و فاطمه برمکی در کوراش، مجید وحید بریمانلو دیگر نماینده کوراش موفق به کسب مدال طلا شد.

با کسب این مدال طلا، مجموع مدال های طلای کاروان ایران به 9 رسید. با این تعداد مدال طلا، کاروان ورزش ایران در جدول توزیع مدال ها به رده ششم صعود کرد.

درپایان روز نهم بازی های آسیایی کاروان ایران یک طلای کمتر نسبت به تایلند و بحرین در رده هشتم قرار گرفت اما با طلای بریمانلو، ایران در تعداد طلا (9 طلا) با این دو کشور شرایط مساوی پیدا کرد و به خاطر تعداد نقره بیشتر صعود دو پله ای داشت.

جدول توزیع مدال ها اینگونه است: