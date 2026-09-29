صعود ایران به جمع هشت تیم برتر والیبال ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در مرحله حذفی برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.



ملی‌پوشان ایران در ست نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ مقابل ژاپن شکست خوردند، اما در ست دوم با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ به برتری رسیدند تا کار به ست سرنوشت‌ساز سوم کشیده شود.



در ست سوم، پورعسگری و آقاجانی با ارائه نمایشی برتر، ۱۵ بر ۸ مقابل ژاپن به پیروزی رسیدند تا در مجموع با نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان عبور کرده و به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کنند.