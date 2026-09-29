  1. ورزش
  2. توپ و تور
۷ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صعود ایران به جمع هشت تیم برتر والیبال ساحلی

صعود ایران به جمع هشت تیم برتر والیبال ساحلی

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست ژاپن به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در مرحله حذفی برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران در ست نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ مقابل ژاپن شکست خوردند، اما در ست دوم با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ به برتری رسیدند تا کار به ست سرنوشت‌ساز سوم کشیده شود.

در ست سوم، پورعسگری و آقاجانی با ارائه نمایشی برتر، ۱۵ بر ۸ مقابل ژاپن به پیروزی رسیدند تا در مجموع با نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان عبور کرده و به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کنند.

کد مطلب 6961961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها